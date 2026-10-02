پایان کار تیم تروریستی در عملیات ویژه سپاه

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام می دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم های تروریستی تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون عزیزانمان دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک؛ قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام می دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم های تروریستی تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون عزیزانمان دریغ نخواهیم کرد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که در ارتفاعات غرب شهرستان راسک مخفی شده بود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفت.



روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که در ارتفاعات غرب شهرستان راسک مخفی شده بود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفت.



در نتیجه این عملیات، دو تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند و تعداد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند.

تیم یاد شده اقدامات تروریستی متعددی را در کارنامه خود داشته از جمله در اقدام تروریستی اخیر خود، عبدالرئوف اسحاقی پاسدار بلوچ اهل سنت را به شهادت رسانده و همچنین به ایست و بازرسی شهرستان راسک حمله کرده بودند.



این تیم تکفیری تروریستی همچنین برای ترور عزیزان بومی حافظ امنیت استان طی روزهای آتی برنامه ریزی نموده بود.



لازم به یادآوری است از مخفیگاه این تیم تروریستی یک دستگاه استارلینک و مقادیری سلاح و تجهیزات تروریستی کشف گردید.



قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام می دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم های تروریستی تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون عزیزانمان دریغ نخواهیم کرد.