شهادت یکی از رزمندگان اسلام در سیستان و بلوچستان

روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تروریست‌ها با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیر‌های مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به یک عملیات تروریستی کور کردند که در پی آن، یکی از رزمندگان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

به گزارش تابناک؛ .روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: پس از شکست‌های مفتضحانه و پی‌درپی تروریست‌های مزدور دشمن در منطقه و به هلاکت رسیدن تعداد قابل توجهی از عناصر تروریستی و ناکامی آنان در اقدامات خرابکارانه، دشمنان و مزدوران آنان در اقدامی بزدلانه به عملیات‌های کور تروریستی روی آورده‌اند تا بخشی از شکست‌های خود را جبران کنند.

در همین راستا، تروریست‌ها با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به یک عملیات تروریستی کور کردند که در پی آن، یکی از رزمندگان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بی‌تردید این اقدامات کور و بزدلانه، خللی در عزم و اراده رزمندگان اسلام برای تأمین امنیت مردم و دفاع از میهن اسلامی ایجاد نخواهد کرد و روند شناسایی، تعقیب و پاکسازی عناصر تروریستی و مزدوران دشمن، با قدرت و قاطعیت تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد داشت.