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انهدام گروهک جیش الظلم در سیستان و بلوچستان

سخنگوی فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با ترورهای اخیر در سیستان و بلوچستان و کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه‌های آن‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۸۷
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مزدوران

به گزارش تابناک؛ سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت:در پی فعالیت های جنایتکارانه و تروریستی مزدوران وطن فروش در چند روز گذشته در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان، که از جمله آن، شهادت ناجوانمردانه و مظلومانه معاون فرهنگی و اجتماعی استان، شهید افتخاری و جراحت ۲ نفر دیگر از همکاران خدوم در راه تامین امنیت ملت عزیز و شریف بود، با انجام اقدامات فنی و تلاش های جامعه اطلاعاتی، در چند عملیات مشترک با سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با ترورهای اخیر شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا افزود:این تیم که با در اختیار داشتن منازل و مغازه های پوششی قصد انجام اقدامات تروریستی در برخی از نقاط استان، بویژه مقرهای انتظامی را داشت، به ارتباط با گروهک جیش الظلم اعتراف کرده و در بازرسی از مقرهای در اختیار، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.
منبع: مهر

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برچسب ها
مزدوران گروه تروریستی سخنگوی فراجا جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان تیم تروریستی گروهک جیش‌الظلم
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