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حمله تروریستی به خودرو شهروندان در پل جکیگور راسک

گروهک تروریستی جیش‌الظلم با حمله مسلحانه به یک خودروی حامل شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک، در جنوب سیستان و بلوچستان، افراد غیرنظامی را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۵۹
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1619 بازدید
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جیش الظلم

به گزارش تابناک، گروهک تروریستی جیش‌الظلم در اقدامی بزدلانه به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک حمله کرد.

بررسی‌های میدانی خبرنگاران تسنیم از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به یک خودرو حامل شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان حکایت دارد.

شهادت یکی از شهروندان در حمله تروریستی جکیگور راسک

در پی این حمله تروریستی، یکی از شهروندان که در جریان این حادثه هدف گلوله قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حمله توسط عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم انجام شده و شهروندان عادی هدف این اقدام تروریستی قرار گرفته‌اند.

این اقدام تروریستی در حالی انجام شده که گروهک جیش‌الظلم طی روز‌های اخیر با شکست‌هایی در برابر نیرو‌های امنیتی و انتظامی مواجه شده و حمله به شهروندان عادی، بار دیگر ماهیت ضد مردمی این گروهک را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها
سیستان و بلوچستان راسک حمله تروریستی گروهک تروریستی جیش العدل جیش الظلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
5
5
پاسخ
اینها نیابتیهای ال صهیون سعودی هستند و توسط پاکستان ساپورت میشوند. اقدامشون بیشتر شده به تلافی انصارالله یمن
ناشناس
|
China
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
5
5
پاسخ
چرا بصورت گسترده از پهپادها برای شناسایی و نابودی این وحشیهای مزدور استفاده نمیکنید؟
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