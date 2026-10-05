حمله تروریستی به خودرو شهروندان در پل جکیگور راسک

گروهک تروریستی جیش‌الظلم با حمله مسلحانه به یک خودروی حامل شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک، در جنوب سیستان و بلوچستان، افراد غیرنظامی را هدف قرار داد.

به گزارش تابناک، گروهک تروریستی جیش‌الظلم در اقدامی بزدلانه به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک حمله کرد.

بررسی‌های میدانی خبرنگاران تسنیم از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به یک خودرو حامل شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان حکایت دارد.

شهادت یکی از شهروندان در حمله تروریستی جکیگور راسک

در پی این حمله تروریستی، یکی از شهروندان که در جریان این حادثه هدف گلوله قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حمله توسط عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم انجام شده و شهروندان عادی هدف این اقدام تروریستی قرار گرفته‌اند.

این اقدام تروریستی در حالی انجام شده که گروهک جیش‌الظلم طی روز‌های اخیر با شکست‌هایی در برابر نیرو‌های امنیتی و انتظامی مواجه شده و حمله به شهروندان عادی، بار دیگر ماهیت ضد مردمی این گروهک را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم