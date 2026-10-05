دستور کار اصلی این نشست، هماهنگی‌های امنیتی و نظامی در چارچوب توافقات «مکه» برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان سه کشور عنوان شده است.

نشست سه‌جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان در ریاض + عکس

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه ترکیه از برگزاری نشست دیپلماتیک و نظامی سطح بالا در ریاض با حضور مقامات ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان خبر داد.

دستور کار اصلی این نشست، هماهنگی‌های امنیتی و نظامی در چارچوب توافقات «مکه» برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان سه کشور عنوان شده است.

«خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان سعودی، در پایان نشست کمیته «ائتلاف مکه»، با طرح ادعاهایی، از کلید خوردن استراتژی جدید نظامی برای مقابله با آنچه تهدیدات علیه عربستان نامید، خبر داد.

وزیر دفاع عربستان از فعال‌سازی دکترین «بازدارندگی جمعی» به‌منظور حفاظت از خاک عربستان و اماکن مقدس خبر داد.

منبع: تسنیم