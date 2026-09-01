عکس: اولین نشست کمیته پیمان دفاعی مکه در استانبول

اولین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی که بر اساس توافقنامه دفاع مشترک مکه تشکیل شده بود، روز دوشنبه با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع و ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، رئیس ستاد کل ارتش، به همراه همتایان آنها از پاکستان و عربستان در استانبول برگزار شد.این جلسه که وزرای امور خارجه و دفاع و روسای ستاد کل سه کشور را گرد هم آورد، به موضوعاتی از جمله توسعه قابلیت‌های دفاعی تا تولید مشترک، از مبارزه با تروریسم گرفته تا افزایش قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح پرداخت. هیئت پاکستانی شامل اسحاق دار، وزیر امور خارجه، آصف، وزیر دفاع فدرال و مارشال منیر، رئیس ستاد کل ارتش بود؛ هیئت عربستان سعودی نیز شامل فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه، خالد بن سلمان، وزیر دفاع و ژنرال الرویلی، رئیس ستاد کل ارتش بود. دستور کار این جلسه شامل مسائل امنیتی بین‌المللی و همچنین توسعه قابلیت‌های دفاعی سه کشور و افزایش قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح آنها است.همچنین تعمیق همکاری در صنعت دفاعی شامل فعالیت‌های مشترک تولید و تحقیق و توسعه و تقویت تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این نشست قصد دارد چارچوب دبیرخانه و سایر سازوکارهایی را که کار را در زمینه‌های فعالیت مشترک هدایت می‌کنند، مشخص کند که توسط کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی تعیین خواهد شد. بر اساس بیانیه مشترک این سه کشور، پاکستان مسئولیت هدایت اجرایی این دبیرخانه را برای یک دوره سه ساله بر عهده خواهد داشت.