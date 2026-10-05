ادعای ورود پاکستان به جنگ عربستان با انصارالله یمن؛ واکنش ایران چه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اندیشکده پاکستانی «فورم استراتژیک» با انتشار پیامی در ایکس در این خصوص ادعا کرد: عملیات سپیده دم یمن با مشارکت پاکستان و دیگر اعضای پیمان مکه علیه یمنی‌ها آغاز شده است!

این در حالیست که دولت پاکستان تا کنون در این خصوص بیانیه‌ای رسمی صادر نکرده است.

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پیشتر نیز رویترز در گزارشی نوشته بود پاکستان بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را در عربستان سعودی مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش، این نیرو‌ها برای حفاظت از مرز‌های زمینی عربستان و کمک به مقابله با حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن در نظر گرفته شده‌اند.

نیرو‌ها در چند مرحله از سال گذشته و پس از تشدید اخیر عملیات‌های انصارالله وارد عربستان شده‌اند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ۱۲ مهر اعلام کرده که تهران امیدوار است این گزارش‌ها نادرست باشند و هشدار داده که هرگونه اقدام نظامی در یمن، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

ایران این استقرار را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند.

پاکستان همچنین تجهیزات نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانه‌های مقابله با پهپاد به عربستان ارسال کرده است.

دلایل ورود پاکستان به جنگ یمن

پاکستان در کنار ترکیه و عربستان از اعضای پیمان مکه است که بر اساس اصل دفاع مشترک مندرج در آن (شبیه ماده ۵ پیمان ناتو) حمله به هر عضو به مثابه حمله به سایر اعضاست و مابقی اعضا در دفاع از عضو مورد حمله واقع شده، وارد عمل می‌شوند. این توافقنامه، چتر امنیتی جدیدی در منطقه ایجاد کرده است.

پیش از پیمان مکه نیز، پاکستان و عربستان در سپتامبر ۲۰۲۵ یک توافقنامه دفاع مشترک استراتژیک امضا کرده بودند که بر اساس آن، حمله به هر یک از دو کشور به منزله حمله به هر دو تلقی می‌شود. این توافق، پایه حقوقی استقرار نیرو‌های پاکستانی را فراهم کرده است.

پاکستان به دلیل بحران اقتصادی مزمن، به حمایت‌های مالی عربستان وابسته است. میلیون‌ها کارگر پاکستانی در عربستان و دیگر کشور‌های حاشیه خلیج فارس مشغول به کار هستند و ارز حاصل از حوالجات آنها یکی از منابع مهم ارزی پاکستان است.

حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن به خاک عربستان، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و مسیر‌های کشتیرانی دریای سرخ محسوب می‌شود. پاکستان نیز به عنوان یک کشور وابسته به تجارت دریایی، از بی‌ثباتی در این مسیر متضرر می‌شود.

مخاطرات ماجراجویی احتمالی پاکستان

به گزارش تابناک، کارشناسان هشدار داده‌اند که ورود اسلام آباد به جنگ یمن می‌تواند پاکستان را به جنگ گسترده‌تر خاورمیانه بکشاند. نیرو‌های پاکستانی ممکن است درگیر عملیات نظامی گسترده‌تری شوند که خارج از کنترل اسلام‌آباد باشد.

نزدیک شدن آشکار پاکستان به عربستان و فاصله گرفتن از ایران، خطر افزایش تنش‌های فرقه‌ای در داخل پاکستان را به همراه دارد، چرا که حدود ۱۵ درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند.

همچنین پاکستان دارای مرز مشترکی با ایران است و ماجراجویی احتمالی پاکستان در جنگ یمن می تواند بی ثباتی را به این مرز سرریز کند.

همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده مداخله پاکستان در جنگ یمن بر پیچیدگی شرایط در منطقه خاورمیانه خواهد افزود. مسلما ایران حضور نظامی پاکستان به منظور عملیات نظامی در جنگ یمن را تحمل نخواهد کرد.