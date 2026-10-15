شلیک مرموز موشک کروز به آسمان مدینه!

به گفته ترکی المالکی فرمانده ائتلاف سعودی، سامانه‌های پدافند هوایی بلافاصله پس از شلیک این موشک به سمت اراضی سعودی، آن را ردیابی و منهدم کردند.

به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش عربستان سعودی مدعی رهگیری یک موشک کروز در مدینه منوره شد؛ اما بلافاصله سخنگوی انصارالله یمن در یک پیام کوتاه اعلام کرد هیچ شلیک موشکی به سمت عربستان نداشته‌اند.

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد یک فروند موشک کروز در آسمان منطقه «مدینه منوره» رهگیری و منهدم شده است.

به گفته ترکی المالکی فرمانده این ائتلاف، سامانه‌های پدافند هوایی بلافاصله پس از شلیک این موشک به سمت اراضی سعودی، آن را ردیابی و منهدم کردند.



همزمان یحیی سریع سخنگوی حوثی های یمن گفت امروز هیچ عملیات هدف‌گیری به سمت خاک عربستان انجام نداده‌اند. ادعای سعودی مبنی بر هدف قرار دادن مدینه، دروغی آشکار و فاحش است.

منابع یمنی می‌گویند، هرگاه که شکست‌ها اوج می‌گیرد عربستان برای جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان، ماجرای مکه و مدینه را میان می‌کشند و مدعی حمله انصارالله به این مناطق مقدس می‌شوند.

سید عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن پیش‌تر گفته بود متهم کردن صنعا به حمله به مکه مکرمه دروغ قرن است.

وی تأکید کرد مردم یمن از بزرگ‌ترین ملت‌های مسلمان هستند که بیشترین احترام را برای مقدسات قائل هستند.

منبع: ایرنا