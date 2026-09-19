حمله موشکی و پهپادی یمن به اهدافی در ریاض و ینبع
به گزارش تابناک، ارتش یمن شنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد در نخستین عملیات، اهدافی حساس در ریاض و در عملیات دوم، شرکت آرامکو در ینبع هدف قرار گرفتهاند.
در این بیانیه آمده که دو عملیات با موفقیت انجام شده و در مناطق مورد هدف آتشسوزیهای گسترده رخ داده است.
ارتش یمن همچنین با اشاره به حملات هوایی عربستان سعودی به یمن، تاکنون ۷۳۲ حمله هوایی سعودی علیه این کشور انجام شده و این حملات به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و خسارت به زیرساختهای غیرنظامی منجر شده است.
ارتش یمن در ادامه بیانیه خود ادعاهای مطرحشده در رسانههای سعودی درباره هدف قرار گرفتن غیرنظامیان را رد و اعلام کرد موارد احتمالی اصابت به مناطق غیرنظامی، ناشی از رهگیریهای ناموفق سامانههای پدافندی عربستان بوده است.
ارتش یمن در پایان تاکید کرد نیروهای مسلح یمن حملات و عملیات علیه اهداف وابسته به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهند داد.