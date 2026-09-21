واکنش موشکی یمن به تجاوزات هوایی عربستان

به گزارش تابناک؛ منابع یمنی از حمله موشکی یمنی‌ها به تاسیسات حیاتی در عمق عربستان خبر دادند.

هنوز رسانه‌های رسمی یمن و نیز رسانه های سعودی واکنشی به این خبر نداشته‌اند.

پیش از این مقامات یمنی بارها هشدار دادند در صورت تجاوز به صنعا، مستقیما ریاض هدف حملات تلافی جویانه قرار می‌گیرد.

برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در صنعا پایتخت یمن گزارش می‌دهند.

برخی منابع می‌گویند که مواضع و محل تجمع عناصر وابسته به عربستان سعودی در یمن هدف حملات موشکی ارتش یمن قرار گرفته است.

عربستان سعودی بامداد امروز در تجاوزی آشکار به خاک یمن، مناطقی در استان‌های صعده و الجوف را هدف حملات خود قرار داد که بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن 7 غیرنظامی در حمله به استان الجوف شهید و زخمی شده‌اند.



حمله موشکی به مواضع مزدوران سعودی در عدن

از سوی دیگر برخی منابع یمنی از حمله موشکی یمنی‌ها به یکی از مراکز نظامی وابسته به مزدوران سعودی در شهر عدن واقع در جنوب یمن خبر می دهند

منبع: تسنیم