صدای انفجار در منطقه الشرقیه عربستان

به گزارش تابناک، آژیرهای هشدار در منطقه الشرقیه عربستان سعودی در پی اصابت موشک‌های یمنی به این منطقه، به صدا درآمدند.

در روزهای اخیر، همزمان با تشدید تنش‌های نظامی میان عربستان سعودی و یمن، حملاتی به فرودگاه‌های ریاض و دمام گزارش شده است.

ارتش یمن بارها اعلام کرده در صورتی به حملات خود به عربستان را متوقف می کند که ریاض به محاصره یمن پایان دهد.