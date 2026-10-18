حمله موشکی یمن به محل تجمع نظامیان سعودی در مأرب

به گزارش تابناک، ارتش یمن یکشنبه شب اعلام کرد محل تجمع نیروهای سعودی در استان مأرب واقع در شمال شرقی این کشور را هدف قرار داده‌ است.

بنا به گفته منابع یمنی، پدافند هوایی نیروهای مسلح این کشور همچنین با جنگنده‌های سعودی در آسمان استان صعده مقابله کرده و آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

استانداری مأرب یمن اعلام کرد نیروهای انصارالله (نیروهای مسلح یمن) شهر مأرب را هدف حمله موشکی قرار داده و در این حمله از ۸ موشک بالستیک استفاده کرده‌اند.

منبع: ایسنا