عکس خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان
تصاویر ماهوارهای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازهای از خسارتهای واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۵۴| |
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به گزارش تابناک، تصاویر ماهوارهای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازهای از خسارتهای واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان میدهد.
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