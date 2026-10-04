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عکس خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان

تصاویر ماهواره‌ای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازه‌ای از خسارت‌های واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۵۴
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1026 بازدید
عکس ماهواره ای

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازه‌ای از خسارت‌های واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان می‌دهد.

خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان

خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان

خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان

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برچسب ها
عربستان ایران پایگاه های آمریکایی خسارت عکس ماهواره ای حمله موشکی
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