عکس خسارات ایران به تجهیزات آمریکایی در عربستان

تصاویر ماهواره‌ای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازه‌ای از خسارت‌های واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای جدید منتشرشده از پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی، ابعاد تازه‌ای از خسارت‌های واردشده به تأسیسات نظامی و هواگردهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پس از جنگ با ایران را نشان می‌دهد.