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سرنگونی پهپاد ارتش عربستان در آسمان یمن

رهگیری و سرنگونی پهپاد شناسایی-تهاجمی CH-4 عربستان توسط نیروهای مسلح یمن؛ این عملیات در جریان مأموریت خصمانه این پرنده بر فراز استان الجوف انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۸
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پهپاد

به گزارش تابناک؛ بر پایه بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن، پدافند هوایی این کشور توانسته یک فروند پهپاد شناسایی-تهاجمی پیشرفته از نوع «CH-4» متعلق به دشمن سعودی را در آسمان بخش «خب والشعف» واقع در استان الجوف هدف قرار داده و سرنگون سازد.

در این بیانیه تأکید شده است که این پهپاد حین انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی منطقه با سلاحی مناسب و بومی با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده است.
منبع: فارس

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سرنگونی پهپاد حریم هوایی یمن عربستان پهپاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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