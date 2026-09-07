سرنگونی پهپاد ارتش عربستان در آسمان یمن
رهگیری و سرنگونی پهپاد شناسایی-تهاجمی CH-4 عربستان توسط نیروهای مسلح یمن؛ این عملیات در جریان مأموریت خصمانه این پرنده بر فراز استان الجوف انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ بر پایه بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن، پدافند هوایی این کشور توانسته یک فروند پهپاد شناسایی-تهاجمی پیشرفته از نوع «CH-4» متعلق به دشمن سعودی را در آسمان بخش «خب والشعف» واقع در استان الجوف هدف قرار داده و سرنگون سازد.
در این بیانیه تأکید شده است که این پهپاد حین انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی منطقه با سلاحی مناسب و بومی با دقت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده است.
منبع: فارس
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