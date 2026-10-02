تماس وزیر امورخارجه عربستان سعودی با عراقچی

فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.

به گزارش تابناک؛ فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.

بیشتر بخوانید

بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت