En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تماس وزیر امورخارجه عربستان سعودی با عراقچی

فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۶۴
| |
730 بازدید
وزیر خارجه عربستان

به گزارش تابناک؛ فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.

بیشتر بخوانید

 بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خارجه عربستان عباس عراقچی فیصل بن فرحان عربستان ایران تسلیت
عکس: پهپاد شاهد روی دیوار یک سفارتخانه در شهرک غرب!
بچه‌ها این گربهه ایران ماست، مانع این گربهه صداوسیماست! + ویدیو
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بغداد آماده میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
پیشنهاد عراقچی برای بازگشت بازرسان آژانس به ایران
گفت‌وگوی ریاض و واشنگتن درباره تقویت همکاری‌های دفاعی
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
روایت رسمی عربستان از فرود اضطراری فلای‌دبی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rPg
tabnak.ir/005rPg