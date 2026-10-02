تماس وزیر امورخارجه عربستان سعودی با عراقچی
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۶۴| |
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به گزارش تابناک؛ فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.
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