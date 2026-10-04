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۲ کشته و یک مفقود در سیل اخیر گلستان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از مرگ ۲ نفر و ناپدید شدن یک نفر در سیل و آبگرفتگی استان از چهارم تا یازدهم مهرماه خبر داد و گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد گم شده همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۶۸
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سیلاب

به گزارش تابناک؛ مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در خصوص آخرین وضعیت جستجوی فرد مفقودی در سیلاب شرق گلستان اظهار کرد: از چهارم تا یازدهم مهرماه، ۹ حادثه سیل و آبگرفتگی در گلستان به وقوع پیوسته که در جریان آن ۳۳ خانوار تحت تأثیر قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: در جریان حوادث سیلابی اخیر متأسفانه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مفقود شده است و عملیات امدادرسانی و جست‌وجو برای یافتن فرد مفقود همچنان ادامه دارد.


وی ادامه داد: برای امدادرسانی و جست‌وجوی افراد آسیب‌دیده، ۷۰ نیروی امدادی شامل ۳۲ نفر پرسنل و ۳۸ داوطلب در قالب تیم‌های عملیاتی، بین‌شهری، محیط‌های آبی، پشتیبانی، ارزیابی سوانح، پهپادی و آنست به‌کارگیری شدند.

سلیمی با تشریح عملیات امداد و نجات در سیل اخیر گفت: در عملیات جست‌وجوی فرد مفقود، چهار فروند پهپاد شامل دو پهپاد هلال‌احمر و دو پهپاد مردمی و شهرداری و همچنین دو قلاده سگ جست‌وجو و نجات آنست به‌کارگیری شده است.

وی افزود: ۱۷ دستگاه خودروی امدادی نیز در عملیات‌های سیلاب اخیر استان حضور داشته‌اند و تیم‌های امدادی با توجه به شرایط منطقه و وضعیت جوی، عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را دنبال می‌کنند.

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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از اسکان اضطراری یک خانوار ۶ نفره خبر داد و افزود: یک دستگاه چادر امدادی، ۱۱۱ تخته پتو، ۴۶ تخته موکت، هفت ست ظروف، ۶۱ کیلوگرم نایلون و ۱۶ بسته غذایی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

سلیمی در پایان تأکید کرد: عملیات جست‌وجوی فرد مفقود با جدیت ادامه دارد و نیروهای هلال‌احمر تا تعیین تکلیف کامل این حادثه در منطقه حضور خواهند داشت.
منبع: فارس

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سیلاب مرتضی سلیمی سیل و آبگرفتگی مفقودی امدادرسانی گلستان
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