افزایش چشمگیر تلفات و مفقودان سیل ویرانگر در نپال

شمار قربانیان سیل‌های ناگهانی و ویرانگر در امتداد مرز نپال و چین به ۳۶۲ تن رسیده، بیش از ۱۳۰۰ نفر هنوز مفقود هستند و خطوط ارتباطی نیز مختل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا به نقل از «کاتماندو پست»، عملیات جست‌وجو و نجات با پشتیبانی بالگردها و پهپادها در روز پنج‌شنبه ادامه یافت.

پلیس نپال مرگ ۳۵۹ نفر را تأیید و اعلام کرد ۸۲۶ نفر شامل گردشگران، اتباع خارجی، مقامات غیرنظامی، سربازان، نیروهای پلیس و ساکنان محلی مفقود شده‌اند.

نخست‌وزیر نپال برای بازدید از مناطق آسیب‌دیده به «بیدور» در منطقه «نوواکوت» سفر کرد.

بر اساس اعلام هیئت گردشگری نپال، بیش از ۶۵۰ گردشگر خارجی و داخلی در سمت نپالیِ مرز مفقود شده‌اند.

گردشگران خارجی از کشورهای مالزی، استرالیا، اوکراین، انگلیس، کانادا، ایالات متحده، سنگاپور، کره جنوبی و آلمان هستند.

دولت هند نیز اعلام کرده است از زمان وقوع این بلای طبیعی، از ۲۸۸ تن از اتباع این کشور که در خاک نپال بوده اند نیز اطلاعی در دست نیست.

همچنین مقامات پکن ضمن تأیید مرگ سه نفر اعلام کردند که ۵۵۸ نفر در تبت که پکن آن را «منطقه خودمختار شیزانگ» می‌نامد همچنان مفقودند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است ۲۶۰ تبعه خارجی در میان مفقودشدگان هستند.

وزارت امور خارجه چین نیز اعلام کرده است ۱۰۰ تبعه چینی در پی وقوع سیل‌های ناگهانی در سمت نپالیِ مرز، مفقود شده‌اند.

پس از وقوع این سیل های ناگهانی و رویدادهای مهیب رانش زمین ناشی از آن در منطقه مرزی، چین هشدار داده است یک دریاچه سدی بزرگ که در نزدیکی محل تلاقی دو رودخانه در نپال شکل گرفته، با خطر بالای شکست سد مواجه است.

حجم آب این دریاچه دو میلیون متر مکعب برآورد شده و انتظار می‌رود طی سه روز آینده، سه میلیون متر مکعب دیگر به حجم آن افزوده شود.