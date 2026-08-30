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صدور هشدار قرمز در پی پیش بینی باران شدید در گیلان

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان از آماده‌ باش کامل نیروهای امدادی در پی صدور هشدار قرمز خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران شنا و فعالیت دریایی تا چهارشنبه ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۷
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هشدار هواشناسی

به گزارش تابناک، هادی سلسمی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو و صدور هشدار هواشناسی، اظهار کرد: از اواخر وقت امروز یکشنبه هشتم شهریور تا روز سه‌شنبه دهم شهریور، سامانه‌ای بارشی و خنک استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با بارش‌های رگباری و شدید و در برخی مناطق بسیار شدید، وزش باد تند، مه‌آلودگی، رعدوبرق و احتمال وقوع تگرگ همراه خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با هشدار قرمز نسبت به احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و روان‌آب در مناطق مستعد، گفت: شرایط پیش‌رو می‌تواند برای ساکنان و مسافران، به‌ویژه در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق سیل‌خیز، خطرآفرین باشد.

ممنوعیت کامل شنا و فعالیت‌های دریایی

سلیمی با اشاره به مواج و طوفانی شدن دریای خزر در روزهای آینده تصریح کرد: هرگونه شنا، قایق‌رانی و فعالیت‌های تفریحی و صیادی در سواحل گیلان تا اوایل روز چهارشنبه ممنوع است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی و گشت‌های ساحلی در این مدت در آماده‌باش قرار دارند و بر رعایت ممنوعیت فعالیت‌های دریایی نظارت خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان همچنین از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و راهداری خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب، پایش رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آب‌گیر را تشدید کنند و نسبت به بازگشایی آبروها، لایروبی کانال‌ها و آماده‌سازی تجهیزات پمپاژ اقدام فوری داشته باشند.

آماده‌باش کامل پایگاه‌های امداد و نجات

وی از استقرار تیم‌های واکنش سریع در نقاط بحرانی خبر داد و افزود: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، عملیات امدادرسانی بدون وقفه انجام شود.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران گفت: از توقف، اسکان و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب به طور جدی خودداری شود، چرا که سطح آب در مدت کوتاهی می‌تواند به شکل خطرناکی افزایش یابد.

وی همچنین از مردم خواست در زمان وقوع رعدوبرق و تگرگ از طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های طغیان رودخانه یا جاری شدن روان‌آب، در سریع‌ترین زمان ممکن به مناطق مرتفع و ایمن پناه ببرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به کاهش تدریجی دما تا اواسط هفته، خاطرنشان کرد: شهروندان باید برای تغییرات ناگهانی دما نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

استقرار ۲۵۰ امدادگر در گیلان

سلیمی از استقرار بیش از ۲۵۰ امدادگر و نجاتگر در پایگاه‌های امداد و نجات استان خبر داد و گفت: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید، سیلاب، آب‌گرفتگی و حوادث ساحلی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی در پایان از شهروندان و مسافران خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه یا نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

بر اساس هشدار صادرشده، فعالیت سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود شهروندان و مسافران در این مدت از هرگونه اقدام پرخطر در سواحل، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات استان خودداری کنند.

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هواشناسی هشدار هلال احمر گیلان بارش شدید باران سیلاب
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