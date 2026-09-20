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هشدار قرمز در تهران؛ وقوع سیل در پی ال‌نینو

علی نصیری: گفت: امسال پدیده ال نینو و احتمالا بارش‌های سیل آسا در پایتخت خواهیم داشت. در این باره پمپ‌های روبین، کف کش، لجن کش و پمپ‌های مختلفی که در مدیریت سیلاب نیاز هستند، خریداری شده و در سوله‌های بحران موجود است. 
کد خبر: ۱۳۹۵۱۱۰
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6036 بازدید
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۴
وقوع سیل

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت که آمادگی تهران در برابر سیل، نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است ولی نمی توانم بگویم که تهران کاملاً آماده است. با توجه به اقدامات و تلاش‌هایی که در سال‌های مختلف به ویژه سال‌های اخیر در تهران انجام شده است، باعث شده که ما در حوزه سیل مطالعات علمی و اقدامت عملی خوبی انجام داده‌ایم.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم ما در حوزه‌های علمی مربوط به سیل، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل است. همچنین در حوزه اقدامات عملی نیز تمام مراکز مهم شهر که جزو دارایی‌های شهری هستند و اهمیت بالایی دارند مثل بیمارستانها که در معرض سیل هستند را شناسایی کرده‌ایم و برنامه سیل تهران در حال تدوین و نهایی شدن است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، افزود: شرکت خاکریز آب شهرداری تهران، تونل‌های کنترل و هدایت آب‌های سطحی را در عمده بخش‌های تهران حدود ۵۰۰ کیلومتر حفر کرده، البته تا ۷۰۰ کیلومتر باید ادامه پیدا کند و در حال حاضر مناطق غربی تهران مثل مناطق ۲۱ و ۲۲ هنوز از این تونل‌ها ندارند.

وی ادامه داد: همچنین رفع خطر گلوگاه سیلابی نیز در دستور کار قرار دارد و رفع مشکلات مثل پل روی پارک ارم و پل بیمارستان مفید از جمله اقداماتی است که انجام شده است.


نصیری درباره خرید تجهیزات مورد نیاز در حوزه سیل، اظهار کرد: پمپ‌های روبین، کف کش، لجن کش و پمپ‌های مختلفی که در مدیریت سیلاب نیاز هستند، خریداری شده و در سوله‌های بحران موجود است. 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: همچنین تیم‌های متخصص در سازمان‌های آتش نشانی، خدمات شهری، مدیریت بحران و گروه‌های مردمی حضور دارند که این تیم‌ها به هر حال اجزایی از آمادگی‌های شهر هستند.

وی با اشاره به آموزش مردم در برابر سیل گفت: گروه‌های داوطلب واکنش محلات که همان گروه‌های دوام هستند، آموزش‌ها و تمرین‌های مستمر دارند و جذب این افراد رشد ۴.۵ برابری داشته و این افراد آموزش می‌بینند که در برابر سیل چه اقداماتی انجام دهند. علاوه بر این گروه‌ها، عامه مردم در قالب پویش آموزش همگانی «شهر آماده» آموزش می‌بینند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دو سه سال اخیر این آموزش‌ها را دریافت کرده‌اند. آموزش‌ها ۴ ساعته و رایگان است و هر کدام از مردم که تمایل داشتند می‌توانند به سراهای محله یا به سایت ما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مراجعه کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا امسال تهران بارش‌های زیادی را خواهد داشت؟ افزود: بله، امسال پدیده ال نینو و احتمالا بارش‌های سیل آسا خواهیم داشت. امیدواریم اتفاق مهمی نیفتد، البته مدیریت شهری آمادگی حداکثری دارد و ه لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌ها و مسیرها در حال انجام است و هم افزایش آگاهی به مردم انجام می شود. همچنین تلاش در حوزه تشخیص و هشدار هواشناسی انجام شده است..

 منبع: ایسنا

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برچسب ها
وقوع سیل هشدار هواشناسی سازمان هواشناسی ال نینو تهران سیلاب مدیریت بحران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
17
پاسخ
ایشالا بعد از سالها خشکسالی بارانهای خوبی را در سرتاسر کشور داشته باشیم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
19
پاسخ
موقع حرف جز کشورهای رده یک دنیا ،اما موقع عمل جز ضعیفترین کشورها،،،
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
20
پاسخ
آخر دست می گویند غافلگیر شدیم .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
3
پاسخ
خب دریاچه ایجاد کنید که هم جلوی سیل رو بگیره هم جلوی هدر رفت آب
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