عکس: تصویری خارق العاده از اولین موج سیل عظیم نپال

یک گردشگر چینی موفق به ثبت تصویری از یک موج عظیم آب که در منطقه راسووا، نپال، در اثر ریزش بهمن رسی جاری شده است.

به گزارش تابناک، یک گردشگر چینی موفق به ثبت تصویری از یک موج عظیم آب که در منطقه راسووا، نپال، در اثر ریزش بهمن رسی جاری شده است.

شمار قربانیان سیل در نپال و چین از ۱۳۰۰ نفر گذشت

تازه‌ ترین آمار چین و نپال نشان می‌دهد که شمار قربانیان سیل و رانش زمین در امتداد مرز این دو کشور از ۱۳۰۰ نفر عبور کرده و بیش از ۵۶۰۰ تن دیگر مفقود هستند.