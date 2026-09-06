زن نپالی در مراسم ختمش زنده از آوار سیلاب بیرون آمد! + عکس
به گزارش تابناک، یک زن سالخورده نپالی که خانوادهاش تصور میکردند در سیل ویرانگر این کشور جان باخته و مراسم سوگواری او را آغاز کرده بودند، ۱۰ روز بعد زنده از زیر آوار خانهاش نجات یافت.
به گزارش رویترز، «چاندیکا کوماری شرستا» در روستای «بتراواتی» در میان یکی از شدیدترین مناطق آسیبدیده از سیل، زیر آوار خانه چهارطبقهاش گرفتار شده بود. امدادگران روز شنبه پس از شنیدن صدای کمکخواهی، او را در فضای باریکی که میان گلولای و بقایای ساختمان ایجاد شده بود، پیدا کردند و پس از عملیاتی ۴۵ دقیقهای به بیمارستان ارتش منتقل کردند.
به گفته «ماهندرا دارنال»، افسر پلیس حاضر در عملیات، سیلاب خانه این زن را با خود برده و ساختمان در میان تودهای از گلولای و زمین باتلاقی فرو رفته بود. امدادگران هنگام جستوجو در اطراف بقایای خانه ناگهان صدایی شنیدند که درخواست کمک میکرد.
دارنال گفت خانواده شرستا که از سرنوشت او بیخبر بودند، حتی مراسم ۱۱روزه سوگواری را آغاز کرده بودند.
امدادگران همچنان به دنبال نشانهای از حیات
روستای بتراواتی یکی از مناطقی است که بیشترین خسارت را از سیلابهای اخیر متحمل شده است. بخش عمده بازار و ساختمانهای مسکونی این منطقه که برخی از آنها چهار طبقه بودند، زیر حجم عظیمی از گل، خاک و آوار مدفون شدهاند. امدادگران همچنان با استفاده از بیل و تجهیزات سنگین در میان آوارها به دنبال نشانهای از حیات میگردند.
این سیلاب که پس از فروریختن تودهای یخی آغاز شد، تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر همچنان مفقود هستند. مقامهای نپال اعلام کردهاند که نزدیک به پنج هزار نفر همچنان در فهرست مفقودان قرار دارند.
در روزهای اخیر، عملیات نجات همچنان ادامه داشته و امدادگران موفق شدهاند چند نفر را نیز از داخل تونلهای مدفونشده نجات دهند؛ از جمله یک شهروند چینی و دو شهروند نپالی که پس از چند روز زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
با وجود کاهش امیدها برای یافتن بازماندگان، نیروهای امدادی همچنان جستوجو در تونلها و زیر لایههای ضخیم گل و آوار را ادامه میدهند؛ جستوجویی که نجات معجزهآسای شرستا نشان داده است که حتی پس از گذشت چندین روز، امکان یافتن بازماندگان زنده همچنان وجود دارد.
منبع: فارس