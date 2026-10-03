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ترامپ بالاخره از استراتژی‌اش پرده برداشت

ترامپ گفت: جنگ با ایران به شکلی و در آینده‌ای نزدیک و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۰۴
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ شب گذشته در شهر موبایل، ایالت آلاباما، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما، با دفاع از سیاست واشنگتن در قبال ایران، هزینه‌های ناشی از جنگ و افزایش قیمت نفت را در مقایسه با پیامدهای احتمالی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، «اندک» توصیف کرد. 

وی به افزایش قیمت نفت در بحبوحه جنگ با ایران اذعان کرد، اما مدعی شد آن «بهایی ناچیز» برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

او همچنین ادعا کرد که قیمت‌ها احتمالاً پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کاهش خواهند یافت؛ زمانی که به پیش‌بینی او، جنگ با ایران «احتمالاً» پایان می‌یابد. 

ترامپ مدعی شد: اما درباره نفت این نکته را به یاد داشته باشید: شما دارید بهایی می‌پردازید، ما در مقایسه با هزینه‌ای که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید می‌پرداختیم، بهای اندکی می‌پردازیم.

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رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت و ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

او پیش‌بینی کرد با پایان جنگ، قیمت نفت نیز کاهش پیدا کند. گزارش‌ها حاکی است ترامپ در این سخنرانی پایان احتمالی جنگ را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر مطرح کرده است. 

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مشکلات واشنگتن را مشخص نبودن طرف مذاکره در ایران دانست و مدعی شد کسی حاضر نیست مسئولیت رهبری مذاکرات را بر عهده بگیرد. 

او همچنین در اشاره به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و محدودیت تردد کشتی‌ها، بار دیگر از تعبیر «دیوار فولادی» استفاده کرد؛ عبارتی که پیش‌تر نیز برای توصیف این محاصره به کار برده بود. ترامپ در اظهارات قبلی خود گفته بود این محاصره مانع ورود کشتی‌ها به ایران شده است. 
منبع: فرارو

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