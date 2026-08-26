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آیا اینها نشانه‌های پایان جنگ است؟!

نیویورک‌تایمز بازگشت دیپلمات‌های آمریکا به سفارت خانه هایشان در برخی کشور‌های منطقه را نشانه‌ای از کاهش احتمال ازسرگیری یک جنگ تمام‌عیار با ایران تفسیر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۲۴
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پایان جنگ

بازگرداندن ديپلمات‌های آمریکا به سفارتخانه‌ها نشان‌دهنده کاهش نگرانی ها از احتمال ازسرگيری يک جنگ تمام‌عيار با ايران است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ نیویورک‌تایمز بازگشت دیپلمات های آمریکا به سفارت خانه هایشان در برخی کشورهای منطقه را نشانه ای از کاهش احتمال ازسرگیری یک جنگ تمام‌عیار با ایران تفسیر کرد.

این روزنامه نوشت: آمریکا در حال آماده‌سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌های خود به سفارتخانه‌ها در اسرائیل، لبنان، عربستان، قطر، اردن، عمان، عراق، کویت، بحرین و امارات است.

این اقدام نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری یک جنگ تمام‌عیار با ایران است.

گفتنی است، سفر عاصم منیر به تهران و ملاقات با مقامات ارشد اجرایی و فرماندهان نظامی نیز تاییدی بر روایت نیویروک تایمز از بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و پایان جنگ است.

 

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