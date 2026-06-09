معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه با ادعای اینکه فضا برای دستیابی به توافق بلندمدت هسته‌ای با ایران آماده است، گفت که مسائل جدی روی میز مذاکره است.

«جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه ادعا کرد: «تحولات ماه‌های اخیر فضایی را برای دستیابی به یک توافق بلندمدت درمورد مسئله هسته‌ای ایران ایجاد کرده است».

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ونس در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «[دونالد] ترامپ [رئیس جمهور آمریکا] معتقد است که توافق بلندمدت درمورد برنامه هسته‌ای ایران امکان‌پذیر است و حق با اوست».

وی در ادامه مدعی شد: «مهمترین چیز در هر توافقی با ایران، آنچه روی کاغذ نوشته شده نیست، بلکه تأیید تعهد تهران به اجرای آن است.

در صورت دستیابی به توافق، ما به راستی‌آزمایی پایبندی ایران به تعهداتش در درازمدت ادامه خواهیم داد».این مقام آمریکایی با ادعای اینکه یکی از مهمترین کاستی‌های توافق هسته‌ای قبلی، عدم وجود سیستم بازرسی برای اطمینان از عدم تولید سلاح هسته‌ای بود؛ اظهار داشت: «اگر توافقی حاصل شود و اجرای آن تأیید شود، دستاورد بزرگی برای مردم آمریکا خواهد بود».

ونس با بیان اینکه آمریکا وارد جنگ طولانی‌مدت با ایران نخواهد شد، افزود: «ایران هم نمی‌خواهد جنگ ادامه یابد زیرا به نفعش نیست و مسائل جدی را روی میز مذاکره قرار می‌دهد».پیش از وی نیز ترامپ در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌ان» مدعی شده بود که آمریکا هم‌اکنون در حال مذاکره با ایران است.