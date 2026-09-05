En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سندرز: هم‌اکنون باید به جنگ علیه ایران پایان دهیم

سناتور مستقل آمریکایی ضمن اشاره به وضعیت ضعیف اقتصاد مردم کشورش، جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران هم‌اکنون باید پایان یابد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۶
| |
383 بازدید
برنی سندرز

به گزارش تابناک، برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا عصر شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ غیرقانونی و فاجعه‌بار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران نه تنها منجر به هزاران تلفات شده است، بلکه اقتصاد را نیز به شدت ویران می‌کند.

سندرز با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایالات متحده گفت: میانگین قیمت بنزین در سطح ملی هرگز در تعطیلات آخر هفته روز کارگر از ۴ دلار در هر گالن بالاتر نبوده است. اما امروز ۴.۱۵ دلار است!

این سناتور مستقل آمریکایی در پایان افزود: ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.

دونالد ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسید، اکنون با موج فزاینده‌ای از انتقادات درباره جنگ علیه ایران مواجه است و این جنگ نه تنها ضربه اقتصادی بزرگی به آمریکا زده بلکه میزان محبوبیت ترامپ را در سرتاسر این کشور با کاهش قابل‌توجهی مواجه ساخته است.


منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا برنی سندرز سناتور آمریکایی ایران جنگ پایان جنگ
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله شدید سناتور آمریکا به رژیم کودک کش صهیونیستی
سخنرانی سناتور ارشد آمریکایی علیه ترامپ و نتانیاهو
سناتور آمریکایی: مهمات ما به دلیل جنگ با ایران تمام شده
برنی سندرز: این جنگ مردم آمریکا نیست
آمریکا به صدها بیمارستان نیاز دارد نه جنگ‌های بی‌پایان!
اعتراف تکان‌دهنده برنی سندرز درباره جنگ با ایران
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۳ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۱ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۵ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۵ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005qOA
tabnak.ir/005qOA