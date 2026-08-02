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سیگنال امیدوارکننده هواشناسی برای ایران

ضعیف‌تر شدن فعالیت مونسون نسبت به شرایط نرمال، سیگنالی امیدوارکننده برای شکل‌گیری بارش‌های پاییزی مطلوب در کشور فراهم کرده است تا پازل پاییزی پربارش به‌تدریج تکمیل شود.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۱
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بارش پاییزی

ضعیف‌تر شدن فعالیت مونسون نسبت به شرایط نرمال، سیگنال امیدوارکننده‌ای برای افزایش بارش‌های پاییزی در ایران است؛ به‌گونه‌ای که پازل وقوع یک پاییز پربارش به‌تدریج در حال تکمیل شدن است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بررسی آخرین الگوهای جوی نشان می‌دهد پدیده مونسون که یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت آب‌وهوای ایران در فصل پاییز به شمار می‌رود، امسال ضعیف‌تر از شرایط نرمال عمل کرده و این وضعیت می‌تواند بر الگوی بارش‌های پاییزی کشور تأثیرگذار باشد.

بر اساس تحلیل‌های هواشناسی، هرچه میزان بارش‌های مرتبط با مونسون در مناطق تحت تأثیر این سامانه ضعیف‌تر باشد، شرایط برای جلوگیری از نفوذ پرفشار جنب حاره‌ای به ایران فراهم‌تر شده و احتمال شکل‌گیری بارش‌های پاییزی افزایش می‌یابد.

در مقابل، تقویت و تداوم بارش‌های مونسونی معمولاً موجب گسترش پرفشار جنب حاره‌ای و در نتیجه کاهش بارش‌ها و خشک‌تر شدن فصل پاییز در ایران می‌شود.

بررسی شرایط امسال نشان می‌دهد فعالیت مونسون به‌طور محسوسی کمتر از حد نرمال بوده و در صورت تداوم این روند، نشانه‌ها از تکمیل تدریجی پازل وقوع یک پاییز پربارش در ایران حکایت دارد.

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