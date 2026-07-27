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آسمان ناآرام؛ از طوفان و رعدوبرق تا کاهش دما

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (دوشنبه) در برخی مناطق چهار استان جنوب و جنوب شرق کشور شاهد رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود، ضمن اینکه از فردا در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۱۸
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وضعیت آب و هوا

طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز (دوشنبه) و فردا برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

همچنین دوشنبه و سه‌شنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب و شرق فارس، رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد موقت وجود انتظار می‌رود.

از امروز تا جمعه در بعضی ساعات در شرق، جنوب‌شرق، مرکز، دامنه های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی از ساعت ها وزش باد شدید، در برخی مناطق گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

شایان ذکر است که از روز سه شنبه در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد و گاهی افزایش سرعت وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴۰ و کمینه دمای آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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