شاهد از غیب رسید/سفیر آمریکا در اسرائیل هم از ماهیت یهودی استعمار گفت!

این‌دیپلمات آمریکایی گفته «اگر یهودیت وجود نداشت، مسیحیت نیز شکل نمی‌گرفت و بدون بنیان یهودی–مسیحی، تمدن غرب و در نتیجه ایالات متحده آمریکا نیز به وجود نمی‌آمد.»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سال‌ها و دهه‌هاست که اهالی تحقیق و مطالعه از یهودی‌بودن ماهیت پدیده استعمار می‌گویند اما به داشتن توهم توطئه متهم می‌شوند. این‌اتهام‌زنی هم از جانب دو جبهه انجام می‌شود؛ یهودیان و کارگزارانشان، جماعت ناآگاه و بی‌مطالعه که همیشه دستاویز یهودیان و تبلیغاتشان می‌شوند.

زمانی گفته می‌شد زرسالاری دنیای امروز ریشه در ساختاری دودمانی دارد و یکی از موارد بارز و نمونه زرسالاری یهودی دنیا، کمپانی انگلیسیِ هند شرقی بود که ریشه‌اش در اروپای بازه قرن ۱۶ تا ۱۹ میلادی است که اتحادیه‌ای از خاندان‌های شریک و درگیر در غارتگری ماورا بحار در غرب و مرکز اروپا شکل گرفت. همان‌طور که پس از شهادت و ترور پیامبر اسلام (ص) دو جبهه اصلی دشمن او یعنی یهود و منافقان، در جامعه اسلامی مستتر شدند، نقدینگی انباشته و افسانه‌ای کمپانی هند شرقی بریتانیا هم پس از انحلال رسمی آن در سال ۱۸۵۷ از حالت رسمی و پیش پرده به پس پرده رفت.

جریان استعمارگری که تحت عنوان فرهنگ یا تمدن مدرن غرب می‌شناسیم، علی‌رغم تاکیدات ظاهری بر پشت‌کردن به سنت و گذشته، به‌شدت سنت‌گرا و قائل به نگاه جزم‌گرا به حفاظت از میراث‌ گذشتگان استعمارگر و تمامیت‌خواه است. در عین حال تلاش می‌کند حافظه تاریخی ملت‌های تحت استعمار را پاک کند تا به راحتی تحمیق شوند و در خدمت مدرنیسم به‌ظاهر پیشرو در بیایند. خود نیز به‌شدت روی چند عامل تاکید دارد؛ تداوم حافظه تاریخی و نگهداری از میراث‌های گذشته، درون‌همسری، حمایت از هم‌کیشان و همبستگی جمعی.

یکی از سوالات مهم درباره پدیده استعمار غربی این بوده و هست که بدون غارت ثروت‌های ملل آسیایی و آفریقایی که به محدوده‌های کوچکی در اروپا سرازیر شدند، این‌میزان از شکوفایی دانش و فن‌آوری و اندیشه در غرب ممکن بود یا نه؟ اما برای نرسیدن به پاسخ این‌سوال تلاش‌های زیادی شده و هنوز هم می‌شود؛ ازجمله این‌که تمرکز و حواس سوال‌کنندگان از توجه به کانون قدرت مرموزی که تلاش داشته زمام امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنیا را به دست بگیرد، منحرف شود.

به هرحال، این‌حرف‌ها اگر توسط دانشمندان و پژوهشگران خودی بیان می‌شدند - از آن‌جا که مرغ همسایه غاز است - مردود و توهم توطئه بودند. اما گاهی دیگران و خارجی‌ها هم از این‌حرف‌ها می‌زدند که البته طبق مصلحت‌هایی باید نادیده و ناشنیده گرفته می‌شدند. با این‌حال یک‌چهره غربی و از قضا یک‌آمریکایی از این‌حرف‌ها زده است.

گوینده این‌حرف‌های قدیمی اما مهم، مایک هاکبی سفیر آمریکا در رژیم غاصب صهیونی است؛ رژیمی که محدوده جغرافیای استعماری‌اش، روزگاری فلسطین نامیده می‌شد و رفتارهایش از روز نکبت (۱۹۴۸ آغاز اشغال رسمی فلسطین) تا امروز، تجلی علنی استعمار، و به قول ایلان پاپه نویسنده و تاریخ‌پژوه اسرائیل، استعمار وطن‌گزین است.

اما مایک هاکبی چه گفته است؟

این‌دیپلمات آمریکایی گفته «اگر یهودیت وجود نداشت، مسیحیت نیز شکل نمی‌گرفت و بدون بنیان یهودی–مسیحی، تمدن غرب و در نتیجه ایالات متحده آمریکا نیز به وجود نمی‌آمد.»

اشاره به بنیان یهودی-مسیحی، همان نگاه یهودی و صهیونیستی است که می‌گوید مسیحا هنوز نیامده و البته به نفع استعمارگران هم هست که حالا حالاها نیاید!

هاکبی را به‌عنوان چهره‌ای می‌شناسند که علاوه بر موضوعات سیاسی و دیپلماتیک، نگاهی مذهبی دارد اما باید این‌توضیح را اضافه کنیم که واژه مذهب، ترجمه دقیقی برای اشاره به نگاه اعتقادی مایک هاکبی نیست. او با هدف جلب حمایت جریان‌های مذهبی و طیف‌های محافظه‌کار حامی اسرائیل توسط دونالد ترامپ به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل منصوب شد. آن‌چه هم که نگاه مذهبی خوانده می‌شود، مشی و مرام صهیونیستی اوست نه نگاه مذهبی! چون یهودیت همان‌طور که می‌دانیم یک دین نیست بلکه نگاهی نژادی و قومیتی است نه دینی و مذهبی؛ در حالی‌که خیلی از مردم به ‌اشتباه و به‌خاطر تبلیغات دروغین و مسموم اسرائیلی‌ها، مشی و مرام اشغالگران فلسطین را یهودیت و پیروی از حضرت موسی (ع) و پیامبران الهی تصور می‌کنند.

این‌که وجب به وجب تاریخ غربی که می‌شناسیم با استعمارگری همراه است و در برهه‌‌های فعالیت ادیان الهی ازجمله پیروان موسی کلیم‌الله (ع)، عیسی روح‌الله (ع) و پیامبر خاتم محمد رسول‌الله (ص)، بین پیروان این‌ادیان شکاف‌های عمیق ایجاد شده و هرکدام تبدیل به فرقه‌های مختلف شده‌اند، همه خبر از فعالیت‌های گروهی اقلیت و تروریست خبر می‌دهند که اشتهای سیری‌ناپذیری برای بلعیدن دنیا دارد و به‌ظاهر از آرمان «از نیل تا فرات» صحبت می‌کند. فراموش نکنیم که فرقه‌سازی و ایجاد تفرقه یکی از ترفندهای اساسی و همیشگی یهودیان است و به اشتباه ضرب‌المثلی در حافظه عمومی مردم ایران تثبیت شده که «کار، کار انگلیسی‌هاست و آن‌ها می‌گویند تفرقه بیانداز و حکومت کن!» در حالی‌که این‌آموزه، مرام همیشگی یهود است که روزی روزگاری، انگلستان را به تصرف امیال و سیاست‌های خود درآورد.

اشاره معناداری که مایک هاکبی - آگاهانه یا ناخودآگاه- به «بنیان یهودی - مسیحی» کرده، جای ساعت‌ها و صفحه‌ها بحث و گفتگو دارد. اما به طور خلاصه هم به علاقه‌مندان تاریخ و هم منکران همیشگی مساله یهودی‌بودن استعمار باید گفت، هرجا پای استعمار و استثمار ملت‌ها و منابع‌شان در میان بوده، نام یهودیان و یهودیان مخفی می‌درخشیده! هنوز هم می‌درخشد! کافی است کمی به منابع و کتاب‌ها مراجعه کنیم تا ببینیم طی چند سده اخیر در دنیا چه خبر بوده و چه مقدماتی برای اشغال آمریکا و بیرون آوردنش از دست بومیان سرخ‌پوست، اشغال استرالیا و بیرون آوردنش از دست بومیانش، اشغال شبه قاره هند و کشورهای آفریقایی، تجارت پرسود برده‌داری در همه قاره‌ها، اشغال فلسطین و تلاش برای خالی‌کردنش از بومیان، تلاش برای بلعیدن ایران از مشروطیت تا امروز و ... تدارک دیده شده بود!

صادق وفایی