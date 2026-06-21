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رئیس جمهور: مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد

مسعود پزشکیان گفت: مبلغ کالابرگ براساس تورم باید اصلاح شود، تاکید کرد: مبلغ کالابرگ براساس تورم باید اصلاح شود. ما با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دعوا می کنیم تا این رقم را افزایش دهند. بگوییم رشد ما ۱۰ درصد است اما مردم کماکان فقیر باشند، به کار من نمی‌آید. من رشد ۵ درصدی توامان با رفاه مردم را ترجیح می‌دهم.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۰۳
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10883 بازدید
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۱۴
رئیس جمهور: مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد

 مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه در سی و سومین همایش سالانه پولی و بانکی گفت: تمام دغدغه ما عدالت و عمل به کتاب است. تصور اینکه ۵ سال دیگر در تورم‌های بالای ۶۰ درصد بمانیم هم سخت است. اما صدها راه برای خروج از این بن‌بست وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین،پزشکیان با طرح این سوال که چرا مردم هر روز با کاهش قدرت خرید خود رو‌به‌رو می‌شوند، ادامه داد: ما همچنان در حال بزرگ‌کردن دولت هستیم. اصلا نمی فهمم چرا این‌گونه گاز و برق را مصرف می‌کنیم؟ وقتی نداری چرا باید توسعه دهی!؟

رئیس جمهوری ادامه داد: اشتباه بود که ما هم گاز و هم برق را به دورترین روستاها رساندیم؛ بلکه انتقال یکی از آن‌ها باید انجام می‌شد. در تلاشیم آن گسترشی را که در تمام حوزه‌ها صورت گرفته، از دولت و دانشگاه تا تخصیص منابع، کوچک کنیم؛ به عبارتی باید دخل و خرج را یکی کرد.

پزشکیان ادامه داد: دانشگاه متعددی ساختیم که نه آموزش می‌دهند و نه حتی حقوق اساتید آن مطلوب است. آیا نمی‌شد در حجم کمتر با کیفیت بهتری توسعه می‌یافت؟

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جنگ در هرجای دنیا قاتل توسعه است، ادامه داد: یکی از علل گرانی‌ها خودِ دولت است. برای بازسای از کدام حوزه شروع کنیم. در هر حوزه‌ای سرمایه‌گذاری شود توسعه می‌یابد، پس بهتر است با اولویت خلق ارزش افزوده بالاتر صورت گیرد.

پزشکیان گفت: ادامه جنگ به نفع هیچ‌ گروهی نیست. هر جنگی در طول تاریخ، قاتل توسعه است. البته این بدان معنا نیست که ما از جنگ می ترسیم. وقتی می‌شود از این شرایط بیرون بیاییم، و مصالحه نکنیم، اقتصاد بدتر خواهد شد.

وی گفت: من نمی‌توانم نسبت به زنان بیوه، جوانان و آینده‌ی آن‌ها بی تفاوت باشم. آیا جامعه توان تحمل تورم سه رقمی را دارد؟

پزشکیان ادامه داد: مسیر ده ساله را یک ساله طی می‌کنیم اگر مردم همدل شوند و کوچک‌سازی سرعت گیرد. نگاه ما نسبت به «تغییر» باید عوض شود. ۴۷ سال است برای ایجاد هر تغییری می‌گویند الان وقتش نیست.

رئیس جمهوری با بیان اینکه بار تورم روی دوش مردم بیچاره است، ادامه داد: تورم یعنی فشار به بیکاران، بازنشستگان و مردم. من نمی‌توانم به عنوان مسئول دولت راحت بخوابم.

پزشکیان در ادامه گفت: راه‌های اقتصادی را بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پیدا کند. 
اگر رهبر شهید نبود، ارز ترجیحی حذف نمی‌شد

رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود تاکید کرد: فرقی نمی‌کند، مذهبی یا بازاری، ارز ترجیجی را به هرکسی دادیم رانت دادیم. اگر رهبری شهید نبود، امکان حذف ارز ترجیحی نبود چرا که پول‌های کلان و منافع وسیع این رانت، اجازه‌ حذف را به ما نمی دادند. 

وی با اشاره به وفور کالا در کشور در دوران جنگ، خطرنشانک رد: ماه رمضان بود، جنگ بود، عید هم بود، اما همه چیز در بازار بود. اگر ارز ترجیحی کماکان تخصیص می‌یافت، به کمبود می‌خوردیم.
مبلغ کالابرگ را افزایش می دهیم

رئیس جمهوری با بیان اینکه مبلغ کالابرگ را افزایش می دهیم، گفت: مبلغ کالابرگ براساس تورم باید اصلاح شود. ما با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دعوا می کنیم تا این رقم را افزایش دهند. بگوییم رشد ما ۱۰ درصد است اما مردم کماکان فقیر باشند، به کار من نمی‌آید. من رشد ۵ درصدی توامان با رفاه مردم را ترجیح می‌دهم.

در محاصره دریایی نفت نفروختیم

پزشکیان با اشاره به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، گفت: حرفای رئیس جمهور آمریکا ۱۸۰ درجه تغییر کرد. ترامپی که ما را از انجام بسیاری از کارها منع ‌می‌کرد، در سخنرانی اخیر خود تمام آن‌ها را حق مردم و ملت دانست. تا دو روز پیش، ۱۶ میلیون بشکه نفت صادر کردیم. البته در دوران محاصره دریایی یک بشکه هم نفروختیم. 

وی با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار پول ما در قطر برخواهد گشت، ادامه داد: تمام مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به نغع ماست. نتانیاهو اولین ناراضی از مذاکرات است. سلطنت طلبان نیز نمی‌خواهند ما با آرامش کشور را هدایت کنیم. 
دستاوردهای این گفت‌وگو و مذاکره عیان خواهد شد

رئیس جمهوری ادامه داد: تنها نکته آمریکا این است که ما بمب اتم نداشته باشیم. این موردی است که رهبر شهید هم بارها فرمودند ما بمب اتم نمی خواهیم. آمریکا گفت همین را بنویس و امضا کن، ما هم امضا کردیم.

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کالابرگ کالابرگ الکترونیک رئیس جمهور وعده رئیس جمهور مسعود پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
18
پاسخ
رئس جمهور نباید با وزیری که خودت گذاشتی دعوا بکنی. باید از آنها گزارش بگیری و بعد با کار کارشناسی از آنها بخواهی که به مردم بیشتر کمک معیشتی بکنند.
تو رو خدا یاد بگیر!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
22
پاسخ
کمر مردم شکست زیر بار تورم وگرانی ثانیه ای
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
10
پاسخ
شش میلیارد دلار فقط به شکل غذا و دارو ،امریکایی ها گفته اند برمیگردد
رییس سازمان برنامه تان که گفته کالابرگ دهک ۷ و ۸ و ۹ و۱۰ باید حذف شود
مبلغ افزایش کالابرگ از حذف ۴ دهک تامین میشود؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
9
پاسخ
آخ جون دیگه میتونم برم جزایر هاوایی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
4
پاسخ
در چه مراسمی و چه زمان یاین صحبت ها شده. متن خبر گویا نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
12
پاسخ
جمع کن بساط کالابرگتو دیگه هیچی نمیشه باهاش خرید . به یک میلیاردر زعفرانیه نشین همونقدر کالابرگ میدی که به یک فقیر گرسنه . نه سیاستت درسته نه طرز توزیع منابعت . بیخود نیست اقتصاد و معیشت مردم محو و نابود شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دیگه هر کی یک خانه داشته باشه میلیاردره خیلی حرص نخور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حتی برای اجاره یک آپارتمان هم باید دو سه میلیارد ودیعه بدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
14
پاسخ
اقای رییس جمهور با عدد و رقم حرف بزنن

درامد دولت حاصل از حذف ارز ترجیحی و مبلغ یارانه ای که به مردم پرداخت میشه

با توجه به افزایش قیمت ارز فکر میکنم خیلی اخلاف معناداری بین این دو عدد باشه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
15
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد....
هر روز اجناس گرونتر دیروز میشن ، کالابرگ 6 ماهه همونه که بود ، موقعی بخوان چیزی بدن یکسال طول می کشه ، وقتی بخوان بگیرن یک شبه مخابرات تصمیم گرفته ابونمان تلفن ثابت رو بکنه 42 هزار تومن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
6
پاسخ
برای اولین بار یه حرف حسابی از پزشکیان شنیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
11
پاسخ
رئیس جمهور هنوز داره شعار انتخاباتی میده یکی بهش بگه سه ساله رئیس جمهور شدی بیدار شو
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