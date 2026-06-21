رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در بدو ورود به زوریخ سوئیس گفت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در راس هیاتی به زوریخ سوئیس رفته است، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏«کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند.

‏خدا کند که شرمنده شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظه‌شماری می‌کنم.»