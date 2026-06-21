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قالیباف: کودکان میناب و شهدا را ناظر خود می‌دانم

رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در بدو ورود به زوریخ سوئیس گفت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۳
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1141 بازدید
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قالیباف: کودکان میناب و شهدا را ناظر خود می‌دانم

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در راس هیاتی به زوریخ سوئیس رفته است، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏«کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند.

‏خدا کند که شرمنده شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظه‌شماری می‌کنم.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
shahrvand
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
2
پاسخ
امیدواریم
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
1
پاسخ
خدا نگهدارت، شیر بیشه ی ایران زمین
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