قالیباف: کودکان میناب و شهدا را ناظر خود میدانم
رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در بدو ورود به زوریخ سوئیس گفت: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم. آنها ما را میبینند و از ما انتظار دارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۳| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در راس هیاتی به زوریخ سوئیس رفته است، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود میدانم. آنها ما را میبینند و از ما انتظار دارند.
خدا کند که شرمنده شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظهشماری میکنم.»
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