موج کم سابقه گرما در غرب اروپا + نقشه دمایی

دما در بخش وسیعی از فرانسه به ۴۰ تا ۴۵ درجه بالای صفر می‌رسد، اعدادی که برای مردم اصلا عادی نخواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، موج کم سابقه گرما در غرب اروپا مردم این نواحی را غافلگیر خواهد کرد.

دما در بخش وسیعی از فرانسه به ۴۰ تا ۴۵ درجه بالای صفر میرسد، اعدادی که برای مردم اصلا عادی نخواهد بود.

این موج گرما کشور اسپانیا و پرتغال را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بنا بر این گزراش، احتمال تلفات انسانی در فرانسه بر اثر نفوذ موج سنگین گرما طی روزهای آینده پیش بینی می‌شود.

در این تصویر اختلاف دمایی با دمای نرمال در غرب اروپا مشخص شده است.