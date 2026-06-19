بازگشت برزیل در روز نهم جام جهانی ۲۰۲۶؛ آمریکا به دنبال مسیر مکزیک

در روز نهم دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برزیل در گروه C به دنبال جبران است و آمریکا در گروه D به فکر آسوده شدن خیالش از صعود که هم مسیر با دیگر میزبان این تورنمنت شود.

اگر برزیل نتواند در دیدار مقابل هائیتی به پیروزی برسد، صعودش از گروه C در روز پایانی و تقابل با اسکاتلند بسیار سخت و دشوار خواهد شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز هشتم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، با برگزاری دیدارهای گروه A و B دنبال شد که با برتری مکزیک مقابل کره جنوبی، صعود این تیم از گروه A به مرحله یک شانزدهم نهایی با ۶ امتیاز قطعی شد. دیگر دیدار گروه میان چک و آفریقای جنوبی با تساوی یک - یک به پایان رسید تا تکلیف تیم دوم گروه و احتمال صعود تیم سوم، به روز آخر کشیده شود.

در دیدارهای گروه B هم کانادا مقابل قطر به پیروزی قاطعانه‌ای دست یافت؛ هرچند پیروزی ۶ بر صفر میزبان مقابل رقیب آسیایی‌اش در شرایطی رقم خورد که حریف ۹ نفره شده بود. دیدار سوئیس و بوسنی و هرزگوین هم با نتیجه ۴ بر یک به سود شاگردان مورات یاکین به اتمام رسید تا کانادا و سوئیس هر دو ۴ امتیازی شوند و قطر و بوسنی یک امتیازی باقی ماندند. تکلیف صعود تیم‌های این گروه هم در روز پایانی مشخص خواهد شد، هرچند تساوی کانادا و سوئیس می‌تواند منجر به‌ صعود هر دو تیم شود.

در روز نهم مسابقات هم، دیدارهای مرحله دوم گروه‌های C و D برگزار می‌شود؛ جایی ‌که آمریکا در گروه D و تقابل با استرالیا به دنبال کسب پیروزی و پا گذاشتن در مسیر مکزیک است که با قطعی شدن صعود، در روز پایانی دیدارهای مرحله گروهی خیالی آسوده داشته باشد، اما برای این کار اصلاً روز آسانی ندارد.

برزیل مدعی هم در گروه C پس از توقف مقابل مراکش به قدرت رسیده، حالا در دیدار با هائیتی به دنبال بازگشت به جدول مسابقات است تا کار صعودش از گروه در دیدار پایانی با اسکاتلند، سخت و پیچیده نشود.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز نهم جام جهانی به شرح زیر است:

نکته: تمامی بازی‌ها به وقت محلی در روز جمعه برگزار می‌شود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازی‌ها در دو روز جمعه و شنبه است.

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

آمریکا - استرالیا (گروه D) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل (ساعت ۱۲ به وقت محلی)

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)