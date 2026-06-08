جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نخستین جام جهانی تاریخ با حضور ۴۸ تیم است که براساس برنامه کامل ارائه شده از سوی فیفا، از افتتاحیه تا فینال شامل ۱۰۴ مسابقه می‌شود.

در این دوره از مسابقات جام جهانی برای اولین بار ۳۲ تیم راهی مرحله حذفی خواهند شد که باتوجه به حضور ۴ تیم در ۱۲ گروه، علاوه بر تیم‌های اول و دوم، ۸ تیم برتر رده سومی هم شرایط صعود را خواهند داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اولین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ سه روز دیگر آغاز خواهد شد؛ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که براساس برنامه‌ریزی فیفا در ۱۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود. در مجموع با برگزاری دیدارهای گروهی و حذفی تا دیدار فینال، ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهد شد.

گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که جایگاه ایران در گروه G و جایگاه میزبان‌ها در سه گروه A و B و D تعیین شده، به شرح زیر است:

گروه A: مکزیک ، کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی و جمهوری چک

، کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی و جمهوری چک گروه B: کانادا ، سوئیس، قطر و بوسنی و هرزگوین

، سوئیس، قطر و بوسنی و هرزگوین گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند و هائیتی

گروه D: آمریکا ، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه

، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج و کوراسائو

گروه F: هلند، ژاپن، تونس و سوئد

گروه G: بلژیک، ایران، مصر و نیوزیلند

گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان و کیپ‌ورد

گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ و عراق

گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر و اردن

گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان و کنگو

گروه L: انگلستان، کرواسی، پاناما و غنا

از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

دیدار افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه ۲۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. دیدار فینال اما به میزبانی آمریکا خواهد بود که یکشنبه، ۲۸ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه متلایف رادرفورد نیوجرسی برگزار می‌شود.

سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ با ۱۶ ورزشگاه آماده برگزاری ۱۰۴ مسابقه هستند که ۱۱ ورزشگاه در ایالات متحده آمریکا، ۳ ورزشگاه در مکزیک و ۲ ورزشگاه هم در کانادا قرار دارند. برنامه تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی و حذفی تا فینال به شرح زیر است: (ساعت، روز و تاریخ خورشیدی و میلادی تمامی مسابقات به وقت تهران نوشته شده است و با زمان و تاریخ محلی متفاوت است)

مرحله گروهی

پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ جون ۲۰۲۶)

مکزیک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت: ۲۲:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)

کره‌جنوبی - جمهوری چک (گروه A) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

کانادا - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)

آمریکا - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه سوفای - اینگلوود لس‌آنجلس

قطر - سوئیس (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)

برزیل - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

هائیتی - اسکاتلند (گروه C) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

استرالیا - ترکیه (گروه D) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

آلمان - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

هلند - ژاپن (گروه F) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)

ساحل عاج - اکوادور (گروه E) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

سوئد - تونس (گروه F) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

اسپانیا - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

بلژیک - مصر (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

سه‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)

عربستان سعودی - اروگوئه (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی

ایران - نیوزیلند (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

فرانسه - سنگال (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ جون ۲۰۲۶)

عراق - نروژ (گروه I) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

آرژانتین - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

اتریش - اردن (گروه J) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

پرتغال - کنگو (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

انگلیس - کرواسی (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)

غنا - پاناما (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

ازبکستان - کلمبیا (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

جمهوری چک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

سوئیس - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

کانادا - قطر (گروه B) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

مکزیک - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

آمریکا - استرالیا (گروه D) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

اسکاتلند - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

برزیل - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۴:۰۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

ترکیه - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

اسپانیا - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

بلژیک - ایران (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)

اروگوئه - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی

نیوزیلند - مصر (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

آرژانتین - اتریش (گروه J) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

سه‌شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ جون ۲۰۲۶)

فرانسه - عراق (گروه I) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

نروژ - سنگال (گروه I) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

اردن - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

پرتغال - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

انگلیس - غنا (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)

پاناما - کرواسی (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

کلمبیا - کنگو (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

سوئیس - کانادا (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

بوسنی و هرزگوین - قطر (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

پنجشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ جون ۲۰۲۶)

مراکش - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

اسکاتلند - برزیل (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک - میامی

جمهوری چک - مکزیک (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

آفریقای جنوبی - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

اکوادور - آلمان (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

کوراسائو - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)

تونس - هلند (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

ژاپن - سوئد (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

ترکیه - آمریکا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

پاراگوئه - استرالیا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

نروژ - فرانسه (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

سنگال - عراق (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)

کیپ‌ورد - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

اروگوئه - اسپانیا (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا

نیوزیلند - بلژیک (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

مصر - ایران (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ جون ۲۰۲۶)

پاناما - انگلیس (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

کرواسی - غنا (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

کلمبیا - پرتغال (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه هارک راک - میامی

کنگو - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

الجزایر - اتریش (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

اردن - آرژانتین (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

مرحله یک شانزدهم نهایی

بازی شماره ۷۳: تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

دوشنبه، ۸ تیر (۲۹ جون ۲۰۲۶)

بازی ۷۶: تیم اول گروه C – تیم دوم گروه F، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

سه‌شنبه، ۹ تیر (۳۰ جون ۲۰۲۶)

بازی ۷۴: تیم اول گروه E – تیم سوم گروه (A-B-C-D-F)، ساعت ۰۰:۰۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

بازی ۷۵: تیم اول گروه F – تیم دوم گروه C، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

بازی ۷۸: تیم دوم گروه E – تیم دوم گروه I، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

چهارشنبه، ۱۰ تیر (یک جولای ۲۰۲۶)

بازی ۷۷: تیم اول گروه I – تیم سوم گروه (C-D-F-G-H)، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

بازی ۷۹: تیم اول گروه A – تیم سوم گروه (C-E-F-H-I)، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

بازی ۸۰: تیم اول گروه L – تیم سوم گروه (E-H-I-J-K)، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

بازی ۸۲: تیم اول گروه G - تیم سوم گروه (A-E-H-I-J)، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

پنجشنبه، ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۸۱: تیم اول گروه D – تیم سوم گروه (B-E-F-I-J)، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

بازی ۸۴: تیم اول گروه H – تیم دوم گروه J، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

بازی ۸۵: تیم اول گروه B – تیم سوم گروه (E-F-G-I-J)، ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۸۳: تیم دوم گروه K – تیم دوم گروه L، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

بازی ۸۸: تیم دوم گروه D – تیم دوم گروه G، ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۸۶: تیم اول گروه J – تیم دوم گروه H، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارک راک - میامی

بازی ۸۷: تیم اول گروه K – تیم سوم گروه (D-E-I-J-L)، ساعت ۰۵:۰۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

مرحله یک هشتم نهایی

بازی ۹۰: برنده بازی ۷۳ – برنده بازی ۷۵، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۸۹: برنده بازی ۷۴ – برنده بازی ۷۷، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا

بازی ۹۱: برنده بازی ۷۶ – برنده بازی ۷۸، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۲: برنده بازی ۷۹ – برنده بازی ۸۰، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتک - مکزیکوسیتی

بازی ۹۳: برنده بازی ۸۳ – برنده بازی ۸۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

سه‌شنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۴: برنده بازی ۸۱ – برنده بازی ۸۲، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

بازی ۹۵: برنده بازی ۸۶ – برنده بازی ۸۸، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

بازی ۹۶: برنده بازی ۸۵ – برنده بازی ۸۷، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

مرحله یک چهارم نهایی

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۷: برنده بازی ۸۹ – برنده بازی ۹۰، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست

جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۸: برنده بازی ۹۳ – برنده بازی ۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۹: برنده بازی ۹۱ – برنده بازی ۹۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارک راک - میامی

بازی ۱۰۰: برنده بازی ۹۵ – برنده بازی ۹۶، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی

مرحله نیمه نهایی

سه‌شنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ – برنده بازی ۹۸، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ – برنده بازی ۱۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز - آتلانتا

دیدار رده‌بندی

یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱- بازنده بازی ۱۰۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارک راک - میامی

فینال

بازی ۱۰۴: برنده بازی ۱۰۱ – برنده بازی ۱۰۲، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه متلایف - رادرفورد نیوجرسی

به گزارش تابناک، همچنین می‌توانید برای تماشای جدول اصلی مسابقات که توسط فیفا طراحی شده و برنامه کامل بازی‌های جام جهانی و گروه‌بندی تیم‌ها را در یک نگاه نمایش می‌دهد، اینجا کلیک کنید.