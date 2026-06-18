دلیل سکوت عجیب نتانیاهو پس از توافق؟!
با گذشت بیش از ۱۲ ساعت از انتشار رسمی سند تفاهم میان ایران و آمریکا بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی که وعده «پیروزی کامل» مقابل ایران داده بود هنوز واکنشی به آن نشان نداده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این در حالی است که در ساعتهای گذشته منتقدان نتانیاهو به شدت از او بابت شکست راهبردی مقابل ایران انتقاد کردهاند.
سکوت نتانیاهو هنگامی معنادار میشود که یادآوری شود او معمولاً به اقداماتی از سوی دونالد ترامپ که بتواند آن را پیروزی مقابل ایران تفسیر کند با فاصله تنها چند دقیقه واکنش نشان میدهد.
یک رسانه اسرائیلی هم گزارش داده حزب لیکود قرار بود محور اصلی تبلیغاتش در انتخابات پیش رو را روی رابطه خاص میان نتانیاهو و ترامپ متمرکز کند اما اکنون از این کار منصرف شده است.
پایگاه کلشریپورت هم در گزارشی نوشته به نظر میرسد دونالد ترامپ از نتانیاهو که مدام خواستار ادامه اقدام نظامی علیه ایران است خسته شده است.
یکی از اصلیترین دلایل خشم نتانیاهو از این یادداشت تفاهم گنجانده شدن موضوع لبنان به عنوان یکی از مفاد آتشبس میان ایران و آمریکا است.