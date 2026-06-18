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بمب یک تنی حملات اخیر در سنندج خنثی شد

عملیات خنثی‌سازی بمب به جا مانده از حملات هوایی رژیم صهیونی توسط سپاه در سنندج با موفقیت انجام شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۹
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2789 بازدید
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بمب یک تنی حملات اخیر در سنندج خنثی شد

عملیات خنثی‌سازی یکی از بمب‌های یک تُنی حملات هوایی استکبار و رژیم صهیونی درجنگ رمضان در مرکز استان کردستان انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس اخباری که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار گرفته، این عملیات توسط مهندسین گردان تخریب لشکر عملیاتی 22 بیت‌المقدس با موفقیت انجام شد.

با این عملیات ساکنین منطقه و محدوده مورد خطر که منازل مسکونی خود را در این مدت تخلیه و ترک کرده بودند به خانه‌هایشان بازگشتند.

نیروهای سپاه کردستان که همواره در کنار مردم هستند، برای امنیت مردم جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و با خنثی‌سازی این بمب که هر لحظه احتمال خطر داشت، بار دیگر ثابت کردند که جانشان را تقدیم آرامش مردم می‌کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
13
پاسخ
بفرستید تل آویو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
9
پاسخ
درود بر شرف سبز پوشان سپاه
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