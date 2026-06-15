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رئیس اتاق ایران و عراق در گفتگو با تابناک؛

منابع ارزی ایران در عراق چند میلیارد دلار است؟ / پیش‌بینی قیمت دلار با آزادسازی منابع ارزی هنوز زود است

آل‌اسحاق معتقد است هنوز برای پیش‌بینی دقیق تأثیر آزادسازی منابع ارزی بر قیمت دلار زود است. زیرا هنوز مشخص نیست این منابع با چه سازوکاری آزاد خواهند شد، چه میزان از آن در اختیار ایران قرار می‌گیرد و زمان‌بندی دسترسی به آن‌ها چگونه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۳۴
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9935 بازدید
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۳۷

منابع ارزی ایران در عراق چند میلیارد دلار است؟ / پیش‌بینی قیمت دلار با آزادسازی منابع ارزی هنوز زود است

در روزهای اخیر موضوع آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها بار دیگر به یکی از محورهای مهم گفت‌وگوها و مذاکرات میان ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دسترسی ایران به این منابع می‌تواند بر وضعیت بازار ارز و فضای کلی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. در همین حال، اظهارنظرهای مختلفی درباره میزان این منابع و آثار احتمالی آزادسازی آن‌ها مطرح شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام برخی مسئولان دولتی و همچنین مقامات بانک مرکزی، مجموع منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به گفته مسئولان، از این رقم، ۶ میلیارد دلار در کشور قطر قرار دارد که گفته می‌شود در قالب یک حساب بانکی در آلمان نگهداری می‌شود. علاوه بر این، بخش دیگری از منابع ارزی ایران در کشورهایی مانند عراق و امارات قرار دارد که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به آن‌ها با دشواری‌هایی همراه بوده است.

در همین زمینه، در روزهای اخیر ادعایی درباره وجود حدود ۷ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق مطرح شده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در واکنش به این ادعا توضیح می‌دهد که چنین رقمی در مقاطعی مطرح بوده، اما بخشی از آن در طول زمان تسویه شده است. آل اسحاق در گفتگو با تابناک بیان داشت: نمی‌توان با قطعیت رقم فعلی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق را اعلام کرد و تعیین دقیق این عدد بر عهده نهادهای رسمی همچون بانک مرکزی است.

آل‌اسحاق تأکید کرد: برای اطلاع از رقم دقیق منابع ارزی ایران در عراق باید به بانک مرکزی مراجعه کرد. او گفت: اطلاعات دقیق و به‌روز در این زمینه در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و این نهاد باید به طور شفاف اعلام کند چه میزان منابع ارزی ایران در عراق باقی مانده یا همچنان در وضعیت بلوکه قرار دارد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، یکی از دلایل دشواری در اعلام رقم دقیق این منابع، ماهیت بدهی عراق به ایران است. بخش عمده این بدهی مربوط به صادرات برق و گاز ایران به عراق است و از آنجا که صادرات انرژی به این کشور به طور مستمر ادامه دارد، میزان بدهی نیز دائماً در حال تغییر است. در نتیجه، رقم مطالبات ارزی ایران از عراق عددی ثابت نیست و با توجه به حجم صادرات و نحوه تسویه‌حساب‌ها تغییر می‌کند.

او در این باره توضیح داد که برای ارائه آمار دقیق، علاوه بر بانک مرکزی، وزارت نیرو نیز می‌تواند اطلاعات مهمی در اختیار داشته باشد؛ چرا که صادرات برق و گاز از سوی این وزارتخانه مدیریت می‌شود. به همین دلیل، اعلام دقیق و رسمی میزان بدهی ارزی عراق به ایران نیازمند ارائه آمارهای به‌روز از سوی این نهادهاست.

منابع ارزی ایران در عراق چند میلیارد دلار است؟ / پیش‌بینی قیمت دلار با آزادسازی منابع ارزی هنوز زود است

تاثیر آزادسازی منابع ارزی بر اقتصاد ایران

آل‌اسحاق در ادامه درباره آثار احتمالی آزادسازی منابع ارزی ایران در صورت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا نیز توضیح داد: اگر این منابع آزاد شوند و بانک مرکزی برنامه مشخصی برای مدیریت آن‌ها داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که این مسئله بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی بگذارد.

به گفته او، یکی از عوامل مهم در تعیین وضعیت بازار ارز، میزان عرضه ارز و نحوه توزیع آن در اقتصاد است. در صورتی که منابع ارزی آزاد شده به شکل هدفمند و با مدیریت صحیح وارد چرخه اقتصادی شوند، می‌توانند در ایجاد ثبات در بازار ارز نقش داشته باشند.

با این حال، آل‌اسحاق معتقد است هنوز برای پیش‌بینی دقیق تأثیر آزادسازی منابع ارزی بر قیمت دلار زود است. زیرا هنوز مشخص نیست این منابع با چه سازوکاری آزاد خواهند شد، چه میزان از آن در اختیار ایران قرار می‌گیرد و زمان‌بندی دسترسی به آن‌ها چگونه خواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان در حال حاضر ارزیابی دقیقی از میزان اثرگذاری آن بر بازار ارز ارائه داد.

او در پایان تأکید کرد: آزادسازی منابع ارزی علاوه بر آثار واقعی اقتصادی، می‌تواند اثرات روانی نیز بر بازار داشته باشد. انتشار اخبار مربوط به دسترسی ایران به منابع ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد، اما اثر واقعی و پایدار آن به میزان منابع آزادشده، زمان ورود آن‌ها به اقتصاد و نحوه مدیریت و توزیع آن از سوی بانک مرکزی بستگی خواهد داشت.

 

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بانک مرکزی منابع ارزی مسدودی بازار ارز عراق یحیی آل اسحاق اتاق ایران و عراق توافق ایران و آمریکا آزادسازی منابع ارزی پیش بینی قیمت دلار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۷
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
14
پاسخ
از نظر وولت بازار ارز یعنی منبع درآمد گسترده ریالی و بودجه ای
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پیش خور شده
جو الکی ندهید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناصر نوسان و غرب گدایان و اصلاح طلبان هیچوقت نمیگذارن مردم در ارامش اقتصادی باشن قبلا که جنگ نبود هم گرانی بیداد میکرد
reza1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قطعا مردم توقع بسیار بالایی در خصوص تقویت پول ملی و کاهش دلار دارند و با توجه به پرارمترهای اقتصادی که در حال ایجادبرای کشور میباشد غیر از این نمیتواند باشد . همتی اگر غیر از این انجام دهد قالیباف او را کنار خواهد گذاشت . درور و خسته نباشید به قالیباف عزیز . ولادمیر آینده ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
طبق شاخص های اقتصادی ایران و آمریکا در 47 سال گذشته و با محاسبه ریز و دقیق
قیمت واقعی دلار222500 ریال
برابربا بیست و دو هزار و دویست و پنجاه تومن
می شود.
reza1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دیگه حداکثر باید 300.000 ریال باشد .دوره دوم آقای روحانی با فروش 300 هزار بشکه ای قیمت دلار 260.000 ریال بود و در دوران ریاست همتی بر اقتصاد ایران با فروش روزانه 2.5 میلیون بشکه ای قیمت دلار به 180 هزار تومان رسید . مشکل کمبود ارز نمیباشد . مشکل سواد میباشد . تیم دلار بازها با مدیریت آقای همتی درب خروج منتظر شما میباشد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۰۹:۵۸
آره حق با شماست در زمان دولت 13 ک جنگ هم نبود سرشار از شکوفایی اقتصادی بودیم فقط نمیدونم چرا 2 بار رکورد تورم کشور شکسته شد در این دوره!
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
8
پاسخ
معلومه دولت ارز را بالا می‌برد تا کسری بودجه جبران بشه. اولویت مصرف منابع آزاد شده هم بازسازی زیر ساخت های نظامی هست.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
9
پاسخ
از اختلال دستوری بانکها چه خبر؟؟،
این مدل بازار سازی نوبره
برگشتیم به دی ۱۴۰۴ منتهی جیب مردم ۷۰ درصد کمتر از ان زمان پول دارد ولی عوضش دلار و طلای بیشتری میتوانیم بخریم
اقتصاد فقط دلار و طلا است؟؟؟
یک حشره کش ۹۰ هزار تومانی شده ۳۶۰ هزار تومان یعنی ارزانی دلار؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اون اختلال دستوری نبود حمله سایبری بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
11
پاسخ
چرا همتی جلوی کاهش نرخ دلار را گرفته است؟
اگه نمی گفتید بازار قیمت را تعیین می کند؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همتی چطور جلوی کاهش رو گرفته؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
14
پاسخ
چرا جناب آقای همتی
جلوی کاهش قیمت دلار را گرفته
اگر نمی گفتید بازار باید قیمت را تعیین کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
7
پاسخ
یک غرامت بالای دویست میلیارد دلاری هم هست هرچند که هرگز پرداخت نخواهد شد و نه عراق می تواند بدهد نه ایران می تواند بگیرد.
ایرانی خوشبخت
|
Canada
|
۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
9
پاسخ
خوب آخرش چی شد؟ این چه خبری بود؟ از اول تا آخرش مبهم و اگر و شاید و ما نمیدونیم و دیگران میدونند بود. از حالا معلوم هست که آزاد شدنش هبچ تاثیری بر سفره مردم نخواهد داشت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
6
پاسخ
این خودش دلار داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
12
پاسخ
یک دلارش را هم نمیدهند
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
8
پاسخ
منفی ۲۵۰ میلیارد دلار خسارت جنگ
مثبت ۲۵ میلیارد دلار ازاد سازی بعد از انجام تعهدات ادعایی ترامپ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مثبت 707 میلیارد دلار زیر بالش
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جواب ۹۱۳: حالت خوبه؟؟؟
کل درامد ارزی احمدی نژاد با ان وفور نفتی ۷۰۰ میلیارد دلار بود در حسابهای ارزی خارجی بانک مرکزی
این مقدار دلار فیزیکی زیر بالش؟؟؟
اصلا ۷۰۰ میلیارد دلار فدرال رزرو تا کنون چاپ کرده؟
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