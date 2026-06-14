روایت رویترز از امتیازات آمریکا به ایران در ازای توافق!
به نوشته این رسانه، «رهبران ایالات متحده و پاکستان پیشبینی کردند که روز یکشنبه توافقنامه چارچوبی (یادداشت تفاهم) برای توقف جنگ ایالات متحده و ایران امضا شود، اما تهران درباره زمان آن ابراز تردید میکند.»
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در گزارش رویترز آمده است: «رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که قرار است توافق با ایران روز بعد، یعنی هشتادمین سالگرد تولدش، امضا شود. نخستوزیر پاکستان شهباز شریف، گفت که دو طرف بر سر چارچوبی برای توافق صلح توافق کردهاند و اسلام آباد در حال آماده شدن برای امضای الکترونیکی آن در روز یکشنبه است.»
این رسانه غربی نوشت: «ایران امضای توافقنامه در روز یکشنبه را تأیید نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقایی، پیش از انتشار پست ترامپ، نسبت به اظهار نظر در مورد زمان امضا هشدار داده بود، اما رسانههای دولتی به نقل از او گفتند که "این اتفاق فردا نخواهد افتاد"، اما میتواند "در روزهای آینده" رخ دهد.»
رویترز در گزارش خود مدعی شد: «در حالی که بمبارانهای ایالات متحده پایگاه نظامی-صنعتی ایران را به شدت تضعیف کرده و به ارتشش آسیب رسانده است، کارشناسان میگویند که این جنگ، تسلط تندروهای سپاه پاسداران را محکمتر از قبل کرده است.»
طبق روایت این رسانه، ویدئوهایی در رسانههای اجتماعی و وبسایتهای خبری ایران نشان میدهد که مخالفان توافق (احتمالی آمریکا و ایران) در میادین و مقابل وزارت امور خارجه در تهران تجمع کردند و ظاهراً ضمن سرزنش وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، علیه او شعار میدهند.»
به نوشته رویترز، «منابع هر دو طرف مذاکرات گفتند که تفاهمنامه پیشنهادی خواستار بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده است. مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران پس از آن انجام خواهد شد.»
در ادامه گزارش آمده است: «پیشنویس مفادی که توسط چندین منبع به رویترز شرح داده شده است، نشان میدهد که ایالات متحده در ازای باز کردن تنگه توسط ایران، میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد و برای صادرات نفت ایران معافیت تحریمی صادر خواهد کرد.»
رویترز ادامه داد: «خبرگزاری فارس ایران به نقل از بقایی گزارش داد که آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران بخش جداییناپذیری از توافق است و همچنین ایران باید برای خدمات در تنگه هرمز هزینه دریافت کند.»