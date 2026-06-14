نان و اقتصاد پس از جنگ زیر ذرهبین نمایندگان
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (24 خردادماه) با برگزاری نشستهای تخصصی و نظارتی، مهمترین مسائل حوزههای اقتصادی، آموزشی، کشاورزی، سلامت، انرژی و نظارتی کشور را با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی بررسی خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در همین راستا، نشست مجازی مشترک مجلس با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش برگزار میشود و موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی و آموزش عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در نشستی با رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت شاخصهای پولی، ارزی، بانکی و مالی کشور در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدات خارجی را با تأکید بر حفظ ثبات اقتصادی و بازار ارز بررسی میکند.
همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با حضور معاونان وزارتخانههای ذیربط، موضوع تأمین آرد و نان و چالشهای این حوزه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، کمیسیون اصل 90 مجلس در نشستی با معاون انتظامی وزیر کشور، موضوعات مرتبط با حوزه مأموریت این معاونت را بررسی میکند و کمیسیون انرژی نیز با حضور معاونان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و سازمان بهینهسازی انرژی، انتقال کارت سوخت به کارت بانکی و راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی را در دستور کار دارد.
در ادامه برنامههای نظارتی مجلس، کمیسیون اقتصادی با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان و حمایت از شرکتهای فناور تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیسیون بهداشت و درمان نیز در نشستی با رئیس و معاونان پژوهشگاه رویان، آخرین دستاوردها، برنامهها و ظرفیتهای این مجموعه در حوزه پژوهش و درمان را بررسی میکند.