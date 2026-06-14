ایران و افغانستان در نمایشگاه چین- آسیای جنوبی

رونق گرفتن کسب و کارها با استفاده از فروش در پخش‌های زنده برنامه‌های تجارت الکترونیک و اجرای سیاست‌های دولت چین برای در نظر گرفتن تعرفه‌های صفر برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، چشم‌اندازی جدید را از حضور غرفه‌داران ایران و افغانستان را در دهمین نمایشگاه چین و آسیای جنوبی به تصویر کشیده است.

دهمین نمایشگاه چین- آسیای جنوبی از ۱۱ تا ۱۶ ژوئن در شهر کون‌مینگ در جنوب غربی چین برگزار می‌شود و غرفه‌دارانی از ۶۸ کشور و منطقه در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی دیان‌چی این شهر گرد هم آمده‌اند. غرفه‌داران ایران و افغانستان نیز داستان‌های جذاب خود از حضور در این نمایشگاه را با تمرکز بر فرصت‌های موجود در بازار چین به اشتراک گذاشتند.

بهره‌برداری دقیق تجار ایرانی از مدل‌های جدید کسب‌وکار

الهه فاضل، اینفلوئنسر ایرانی تجارت الکترونیک با بیش از ۱.۵ میلیون دنبال‌کننده در پلتفرم‌هایی مانند دویین و شیائوهونگ‌شو، از طریق انتشار ویدیو و پخش زنده‌های روزانه، محصولاتی مثل زعفران و روغن اسانس گل رز را به مخاطبانش می‌فروشد. او می‌گوید: « چون کلا مردم چین به سلامت پوستشون و سلامت بدنشون خیلی اهمیت می‌دهند، این دو تا محصول از همه فروش بهتری دارد.» او در نمایشگاه چین و آسیای جنوبی امسال هم برای فروش کالاها، همچنان برنامه‌های پخش زنده خود را اجرا می‌کند.

یکی دیگر از غرفه‌دار ایرانی پس از بررسی‌هایش متوجه شده که مصرف‌کنندگان چینی به رنگ‌های قرمز و طلایی علاقه بیشتری دارند و محصولاتی که چنین رنگ‌هایی دارند را بیشتر ترجیح می‌دهند. به همین دلیل او سعی کرده که با نوآوری آثاری را در نمایشگاه امسال عرضه کند که با داشتن چنین ویژگی‌هایی بیشتر مورد پسند مشتریان چینی و به ویژه جوانان قرار بگیرند.

مصطفی مرتضوی، یکی دیگر از غرفه‌داران ایرانی است که با ۲۰ سال سابقه حضور در بازار چین اظهار داشت: « سلیقه چینی‌ها سال به سال عوض می‌شود و مثل قبلاً نیست که تعداد زیادی قالی بخرند و حالا با حوصله بیشتر خرید می‌کنند. با توجه به کاهش تعداد بافندگان فرش دستباف ایرانی و کمیاب شدن آن، فرش ایرانی می‌تواند یک سرمایه بسیار خوبی برای مردم باشد.»

حسن صادق زاده یکی دیگر از غرفه‌داران این نمایشگاه است که با توجه به سابقه حضور طولانی خود در چین و اشاره به تغییرات فضای کسب و کار این بازار گفت: « بعد از کرونا همه چیز عوض شد و امروز همه رفتند سمت لایو! می‌توانند از این طریق فرش را بخرند و تحویل بگیرند و اگر دوست نداشتند دوباره تا می‌کنند و بر می‌گردانند به شرکت. نه زمانشان گرفته شده و نه هزینه رفت و آمد پرداخت کردند.» او همچنین قصد دارد به زودی اولین سوپرمارکت مواد غذایی ایرانی را در شهر پکن تأسیس کند.

تعرفه صفر و رشد شتابان تجار افغانستانی در بازار بزرگ چین



فرش‌های دستبافت افغانستان با رنگ‌های طبیعی‌ و نقش‌های زیبا شناخته می‌شوند. سید سلیمان فاروق، یکی از غرفه‌داران افغانستان این نمایشگاه توضیح داد که تمام محصولات با رنگدانه‌های گیاهی رنگ می‌شوند و همین موضوع باعث شده که هر فرش منحصر به فرد باشد. طوایف و مناطق مختلف سبک‌های متمایز خود را دارند و به ویژه الگوهای ولایت هرات بسیار شناخته شده هستند.

فاروق با اشاره به اجرای سیاست تعرفه وارداتی صفر برای کشورهای کمتر توسعه یافته مثل افغانستان گفت که آنها توانسته‌اند با بهره بردن از این وضعیت محموله خود که در دوره‌های پیش در حد یک تن بود را اکنون به چندین تن افزایش دهند و فروششان هر سال نسبت به قبل افزایش پیدا کند.

او همچنین در مورد آشنایی مشتریان چینی با فرش افغانستان گفت: «مصرف‌کنندگان چینی واقعاً کالاهای خارجی را دوست دارند اما بسیاری از آنها قبلاً اطلاعات زیادی در مورد فرش‌های افغانستان نداشتند. از طریق نمایشگاه آسیای جنوبی، مردم بیشتر و بیشتری شروع به قدردانی از صنایع دستی ما می‌کنند.»

حرکت دوطرفه: زوج ایرانی و مهربانی مردم چین

داستان نسترن و همسرش حامد، غرفه‌داران صنایع دستی ایران، بسیار تأثیرگذار است. سال گذشته، همزمان با حمله به ایران و بسته شدن حریم هوایی این کشور، آنها به صورت زمینی سفر خود را از تهران آغاز کردند که در راه وسیله نقلیه آنها خراب شد و مجبور شدند بخشی از مسیر خود را پیاده طی کنند و و پس از شش روز و پنج شب طاقت‌فرسا، سرانجام تنها سه روز قبل از اختتامیه نمایشگاه به شهر کون‌مینگ برسند. موانع زبانی و مشکلات پرداخت هم فروش را برای آنها دشوارتر کرد. برگزارکنندگان نمایشگاه جنوب آسیا با اطلاع پیدا کردن از وضعیت این زوج، بلافاصله داوطلبان را به کمک آنها فرستاد. مردم محلی هم برای خرید کالاها آنها شروع به آوردن پول نقد کردند و برخی حتی دیگر بر خلاف روال معمول با آنها چانه هم نمی‌زدند. عده دیگری هم برای آنها گل و میوه آوردند و در نهایت تنها در سه روز، آنها توانستند بیش از ۴۰۰ اثر صنایع دستی خود را بفروشند.

پس از نمایشگاه، این زوج قول دادند: "ما قطعاً سال آینده برمی‌گردیم." با آغاز سال ۲۰۲۶، اوضاع ایران همچنان با بی‌ثباتی مواجه بود اما آنها طبق وعده خود و حتی با دست پرتر بازگشتند.

حامد حسن‌نژاد با اشاره به اینکه آنها برای حضور در نمایشگاه امسال هم تا لحظه آخر دچار مشکلاتی مثل لغو پرواز در اثر حملات آمریکا مواجه شده بودند، در مورد انگیزه حضورشان در نمایشگاه امسال گفت: «سال گذشته من با شرایط بسیار سختی به نمایشگاه رسیدم و چند روز اول را از دست دادم اما مردم کون‌مینگ بسیار به من محبت داشتند و همه به هم اطلاع دادند تا من بتوانم اجناسم را به فروش برسانم و ضرر نکنم. همه چیز پول نیست و من هیچ وقت این مهربانی مردم چین را فراموش نمی‌کنم.»

نمایشگاه چین- آسیای جنوبی؛ پلی برای تبادل و ارتباط

از پخش زنده در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک گرفته تا تعرفه‌های صفر، از افزایش فروش کالا گرفته تا بهبود روابط بین مردم، کسب‌وکارهای کشورهای فارسی زبان از این پلتفرم برای همکاری عمیق‌تر با بازار چین استفاده می‌کنند. این پلتفرم علاوه بر متصل کردن بازارها و صنایع مختلف، فرصت‌های توسعه و چشم‌انداز یک آینده‌ مشترک را در برابر آنها به تصویر می‌کشد.

