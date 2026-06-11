زندانیان افغان از ایران به افغانستان منتقل شدند
این مراسم با حضور مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران؛ عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری و رئیس کمیتهٔ انتقال زندانیان جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات دو کشور برگزار شد.
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سفارت طالبان در تهران اعلام کرد که ۴۰۸ زندانی افغان محکوم به حبس، در نخستین مرحلهٔ یازدهمین دور کمیتهٔ انتقال زندانیان از ایران به افغانستان منتقل شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سفارت حکومت سرپرست افغانستان در تهران اعلام کرد با توجه به پی گیریهای وزارت امور خارجه و درنتیجه تلاشهای سفارت طالبان در تهران، ۴۰۸ تن زندانی افغان محکوم به حبس، پس از تثبیت هویت، طی مراسمی رسمی در نخستین مرحلهٔ یازدهمین دور کمیتهٔ انتقال زندانیان از ایران به افغانستان منتقل شدند.
این مراسم با حضور مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران؛ عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری و رئیس کمیتهٔ انتقال زندانیان جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات دو کشور برگزار شد.
شایان ذکر است که این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
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