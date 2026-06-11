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پیام قرارگاه خاتم‌الانبیا در سالگرد جنگ تحمیلی دوم

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به مناسبت گرامیداشت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم پیامی را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۲۷
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پیام قرارگاه خاتم‌الانبیا در سالگرد جنگ تحمیلی دوم

به گزارش تابناک؛ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به مناسبت گرامیداشت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم پیامی را صادر کرد.

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی

در آستانه نخستین ۲۳ خرداد ماه، سالگرد آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر اقتدار ایران اسلامی، بویژه فرماندهان عالی نیروهای مسلح و مدافعان وطن که نام "سپهبدان شهید محمد باقری، غلامعلی رشید، علی شادمانی و حسین سلامی و سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده در آن می‌درخشد، را گرامی می‌داریم. آنان با حماسه ایثار و فداکاری خود، برگ دیگری بر تاریخ عزت، مقاومت و تاریخ‌سازی ایران مقتدر افزودند.

 این نبرد نشان داد که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، با وحدت، ایستادگی و تبعیت از رهبری معظم انقلاب و فرمانده کل قوا و توانمندی‌های نیروهای مسلح، ازحاکمیت، استقلال، امنیت و منافع ملی کشور دفاع می‌کند. و دشمنان با محاسبات غلط و متوهمانه خود، در دستیابی به اهداف شوم و شیطانی‌شان ناکام ماندند و با شکستی راهبردی و خفت‌وار مواجه شدند.
 
 با گرامیداشت این دفاع مقدس و تاریخی، اینک در شرایط دفاع مقدس برابر جنگ تحمیلی امریکایی سوم؛ حضور گسترده و آگاهانه مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و خونخواهی امام شهید(اعلیالله‌مقام‌الشریف) جلوه‌ای ماندگار از وحدت و انسجام ملی و پشتیبانی از مسیر مقاومت را شاهد هستیم که با گذشت بیش از ۱۰۰ شب حضور میدانی پرشور، با شکوه و قابل تحسین و ستایش، نقش مهم خود در تقویت قدرت بازدارندگی کشور را آشکار و در نگاه جهانیان تحکیم بخشیده است.

 با سپاس به درگاه خدای بزرگ و تجلیل از خانواده‌های مکرم شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید می‌شود:

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تهدید علیه امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور را با عملیات‌های تاثیر محور، دردناک و پشیمانکننده، قاطعانه پاسخ خواهند داد."

بی تردید، راه شهیدان عزت و اقتدار ایران اسلامی بویژه قائد شهید امت امام سیدعلی خامنه‌ای(قدس سره) ادامه خواهد یافت و پرچم استقلال، مقاومت و سربلندی این سرزمین، برافراشته‌تر از همیشه باقی خواهد ماند.

 

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