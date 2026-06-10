صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آئودی RS ۵ جدید؛ هیولای هیبریدی ۶۳۰ اسبی که با فیزیک درگیر شده است

خودرو‌های اسپرت آلمانی زمانی با فرمولی ساده ساخته می‌شدند؛ موتور بزرگ، وزن کمتر، صدای خشن و یک راننده که جرئت داشت پدال گاز را تا انتها فشار دهد. اما حالا صنعت خودرو وارد دوره‌ای شده که مهندسان باید همزمان هم قوانین آلایندگی را راضی نگه دارند، هم مشتریان عاشق قدرت را، هم مالیات‌های اروپایی را و هم وزن باتری‌هایی را که هر روز سنگین‌تر می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۲۹
| |
1719 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک ؛ آر اس فایو  سدان و استیشنی ۶۳۰ اسب‌بخاری که از یک طرف فوق‌العاده سریع و پیچیده است و از طرف دیگر تقریباً به اندازه بعضی وانت‌های آمریکایی وزن دارد. انگار مهندسان آئودی تصمیم گرفته‌اند قانون جاذبه را با الگوریتم و تورک‌وکتورینگ کتک بزنند.

آئودی RS ۵ جدید؛ هیولای هیبریدی ۶۳۰ اسبی که با فیزیک درگیر شده است

نسل جدید RS۵ مهم‌ترین تغییر تاریخ این خانواده را با خود آورده؛ ورود رسمی سیستم پلاگین هیبرید به دنیای RS. آئودی سال‌ها مقاومت کرد تا خودرو‌های پرفورمنسش را برقی نکند، اما حالا واقعیت صنعت خودرو همه را به یک سمت هل داده است. زیر کاپوت RS۵ جدید هنوز همان موتور معروف ۲.۹ لیتری V۶ توئین‌توربو حضور دارد، اما حالا یک موتور الکتریکی ۱۷۴ اسب‌بخاری هم به آن اضافه شده تا مجموع قدرت خودرو به ۶۳۰ اسب‌بخار و گشتاور به حدود ۸۰۰ نیوتن‌متر برسد. اعدادی که تا چند سال قبل مخصوص سوپراسپرت‌ها بودند، حالا روی یک سدان خانوادگی نصب شده‌اند. بشر واقعاً مفهوم «کافی بودن» را سال‌هاست دفن کرده است.

اما تمام این قدرت بهایی دارد؛ وزن. RS۵ جدید حدود ۲.۳ تن وزن دارد؛ عددی که برای خودرویی در این کلاس تقریباً شوکه‌کننده است. نسل قبلی RS۴ حدود ۱.۸ تن وزن داشت و حالا نسل جدید با اضافه شدن باتری ۲۵.۹ کیلووات‌ساعتی و تجهیزات هیبریدی، تبدیل به غولی سنگین شده است. همین موضوع بزرگ‌ترین سؤال درباره RS۵ جدید را ایجاد می‌کند: آیا این خودرو هنوز یک سدان اسپرت واقعی است یا فقط یک موشک سنگین با چهار چرخ؟

آئودی RS ۵ جدید؛ هیولای هیبریدی ۶۳۰ اسبی که با فیزیک درگیر شده است

آئودی دقیقاً روی همین نقطه تمرکز کرده و تلاش کرده وزن عظیم خودرو را با فناوری‌های بسیار پیچیده پنهان کند. مهم‌ترین بخش داستان، سیستم جدید Dynamic Torque Vectoring است؛ سامانه‌ای که می‌تواند به شکل الکترومکانیکی نیرو را بین چرخ‌های عقب توزیع کند و رفتار خودرو را هنگام پیچیدن تغییر دهد. آئودی ادعا می‌کند این سیستم می‌تواند در عرض چند میلی‌ثانیه واکنش نشان دهد و باعث شود خودرو بسیار چابک‌تر از وزن واقعی‌اش احساس شود. در عمل نیز بسیاری از آزمایش‌ها نشان داده‌اند RS۵ برخلاف ابعاد و جرم سنگینش، در پیچ‌ها رفتار بسیار دقیقی دارد و حتی می‌تواند وارد دریفت کنترل‌شده شود؛ چیزی که تا چند سال قبل درباره محصولات آئودی بیشتر شبیه شوخی بود تا واقعیت.

یکی از جالب‌ترین نکات RS۵ جدید، تغییر شخصیت سنتی محصولات RS است. آئودی همیشه به خودرو‌های سریع، اما نسبتاً سرد و کنترل‌شده معروف بود؛ خودرو‌هایی که بیشتر شبیه ابزار مهندسی بودند تا ماشین‌های احساسی. اما RS۵ جدید تلاش می‌کند کمی وحشی‌تر باشد. حالت RS Torque Rear عملاً خودرو را به سمت محور عقب متمایل می‌کند و اجازه می‌دهد راننده وارد دریفت شود. برای برندی که سال‌ها متهم به ساخت خودرو‌های بیش از حد خنثی بود، این تغییر تقریباً شبیه بحران هویت مهندسی است.

از نظر شتاب، RS۵ جدید بسیار سریع است. صفر تا صد خودرو حدود ۳.۶ ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعت آن در نسخه فول آپشن به ۲۸۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. نکته مهم‌تر، اما نحوه انتقال قدرت است. موتور برقی باعث شده گشتاور تقریباً بلافاصله در اختیار راننده قرار بگیرد و خودرو در خروج از پیچ‌ها خشونت زیادی داشته باشد. این همان جایی است که سیستم هیبریدی به جای تبدیل شدن به بار اضافه، تبدیل به نقطه قوت خودرو می‌شود.

آئودی RS ۵ جدید؛ هیولای هیبریدی ۶۳۰ اسبی که با فیزیک درگیر شده است

با این حال، همه عاشق این مسیر جدید نیستند. بسیاری از طرفداران قدیمی خودرو‌های اسپرت معتقدند ماشین‌های پرفورمنس مدرن بیش از حد پیچیده و سنگین شده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های خودرویی نیز یکی از پرتکرارترین انتقاد‌ها درباره RS۵ جدید، وزن عجیب آن است. بعضی کاربران حتی آن را با وانت‌های فول‌سایز آمریکایی مقایسه کرده‌اند و معتقدند صنعت خودرو به نقطه‌ای رسیده که مهندسان به جای کاهش وزن، فقط با قدرت بیشتر سعی می‌کنند مشکل را مخفی کنند.

از نظر طراحی ظاهری، RS۵ جدید یکی از خشن‌ترین آئودی‌های سال‌های اخیر است. بدنه خودرو پهن‌تر شده، ورودی‌های هوا بزرگ‌تر هستند و اگزوز‌های عظیم عقب عملاً فریاد می‌زنند که این ماشین برای آرام رانندگی کردن ساخته نشده است. البته درباره همین اگزوز‌ها هم بحث زیاد است؛ بعضی معتقدند بیش از حد اغراق‌آمیز طراحی شده‌اند و بیشتر شبیه قطعات تیونینگ غیررسمی هستند تا طراحی اصیل آلمانی. ولی واقعیت این است که RS۵ جدید اصلاً نمی‌خواهد خودرو متواضعی باشد. این ماشین ساخته شده تا دیده شود.

داخل کابین نیز همان فلسفه جدید آئودی ادامه پیدا کرده؛ نمایشگر‌های بزرگ OLED، پنل دیجیتال خمیده، گرافیک‌های مخصوص RS و انبوهی از داده‌های رانندگی. کیفیت ساخت همچنان فوق‌العاده بالاست، اما بعضی منتقدان معتقدند کابین‌های جدید آئودی بیش از حد دیجیتالی و شلوغ شده‌اند. گاهی احساس می‌شود به جای نشستن در یک خودروی اسپرت، وارد اتاق فرمان یک استارتاپ فناوری شده‌ای.

آئودی RS ۵ جدید؛ هیولای هیبریدی ۶۳۰ اسبی که با فیزیک درگیر شده است

در بخش تعلیق و ترمز نیز آئودی تقریباً هر فناوری ممکن را روی خودرو نصب کرده است. کمک‌فنر‌های دو‌سوپاپه، شاسی سفت‌تر، ترمز‌های سرامیکی غول‌پیکر و سیستم کنترل پایداری بسیار پیشرفته باعث شده RS۵ بتواند وزنش را بهتر مدیریت کند. مهندسان آئودی عملاً پذیرفته‌اند که دیگر نمی‌توانند خودرو را سبک نگه دارند، بنابراین تصمیم گرفته‌اند کاری کنند راننده وزن را حس نکند؛ و عجیب اینکه تا حد زیادی موفق هم شده‌اند.

RS۵ جدید شاید نماد کامل وضعیت فعلی صنعت خودرو باشد؛ دنیایی که در آن مهندسان مجبورند همزمان هم عاشقان قدرت را راضی نگه دارند، هم قوانین محیط‌زیستی را و هم استاندارد‌های رفاهی مدرن را. نتیجه، خودرو‌هایی فوق‌العاده سریع، اما بسیار پیچیده و سنگین است. RS۵ هنوز هم یک ماشین هیجان‌انگیز و توانمند محسوب می‌شود، اما در عین حال نشانه‌ای از پایان دوران ساده خودرو‌های اسپرت سنتی نیز هست.

آئودی با RS۵ جدید ثابت کرده هنوز می‌تواند خودرو‌های پرفورمنس جذاب بسازد؛ حتی اگر مجبور باشد برای این کار از باتری، الگوریتم و چند تُن فناوری کمک بگیرد. شاید این همان آینده خودرو‌های اسپرت باشد؛ آینده‌ای که در آن ماشین‌ها همزمان هم برق دارند، هم توربو، هم هزار سنسور و هم وزنی که زمانی مخصوص کامیونت‌ها بود. دنیا واقعاً جای عجیبی شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آئودی خودرو خودرو آلمانی ماشین بازی سدان ماشین آلمانی آلمانی بازی ماشین کلیک
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوندا سیویک تایپ R؛ آخرین امپراتور هاچ‌بک‌های اسپرت؟
رادیاتورِبی‌صدا؛نبردپنهان باحرارت درقلب خودروهای برقی
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
اوپل؛ از کارگاه کوچک آلمانی تا امضای مهندسی اروپا روی آسفالت جهان
پایان عمر مرسدس بنز EQB؛ قربانی گذار اشتوتگارتی‌ها به برقی‌سازی واقعی/بنز تولید پکن به آخر راه رسید
وقتی آینده زیادی زود از راه می‌رسد؛ BMW iX3 و خداحافظی آرام با دنیای قدیمی رانندگی
مرسدس‌بنز؛ ستاره‌ای که در عصر برق هم می‌درخشد
آئودی A3؛ لوکسِ وارداتی یا نسخه‌ی تقلبی بازار چین؟
بی ام وه آلپینا ، تخس بچه ، بلا تکلیف باواریایی!
بی‌ام‌و‌ای که حتی یک عاشق مرسدس هم نمی‌تواند از کنارش بی‌تفاوت رد شود
Donkervoort P24 RS؛ وقتی هلندی‌ها تصمیم می‌گیرند ثابت کنند ترس هنوز بخشی از لذت رانندگی است
آئودی Q4 e-tron و دنیایی که دارد از رانندگی فاصله می‌گیرد
کرولایی که هنوز تویوتاست؛ حتی اگر در چین متولد شده باشد
راز حروف مرسدس‌بنز؛ وقتی یک «W» یا «C» سرنوشت یک ستاره را تعیین می‌کند
سیتروئن ë-C۳؛ وقتی فرانسوی‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین برقی را از دست میلیاردر‌ها پس بگیرند
بی‌ام‌و 735i؛ آخرین مدیر جوانی که هنوز بلد است کت‌وشلوار بپوشد و بعد از جلسه گاز بدهد
 بازگشت نفس‌های عمیق موتور‌های V۸ مرسدس بنز
بی‌ام‌و M۳ CS دستی؛ وقتی آلمانی‌ها فهمیدند سریع‌تر بودن همیشه به معنی بهتر بودن نیست
بنز E230؛ معشوقه‌ای که در ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت رهایم نکرد
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
3
پاسخ
تابناک، ازآئودی برای تبلیغش پول هم می گیری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
1
پاسخ
حالم از مانیتورهای بزرگ مسخره تو ماشین ها بهم میخوره کلا جهان اصالتشو از دست داده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کاش من یه ماشین با مانیتورهای مسخره داشتم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
به جهان مدرن 2030_2100 خوش آمدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
1
پاسخ
یعنی از خودروهای عالی ایران خودرو و سایپا و سایر خودرو سازی‌های های تک ما بهتره؟ بعید است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mUH
tabnak.ir/005mUH