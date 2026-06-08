اعلام نحوه فعالیت بازار سرمایه + جزییات
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۳| |
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مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
در سناریوهای طراحیشده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آنها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.
بر همین اساس و طبق سناریوهای پیشبینیشده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.
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