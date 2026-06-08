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اعلام نحوه فعالیت بازار سرمایه + جزییات

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۳
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1351 بازدید
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اعلام نحوه فعالیت بازار سرمایه + جزییات

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

در سناریوهای طراحی‌شده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آن‌ها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.

بر همین اساس و طبق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
فعال اقتصادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
4
پاسخ
اونم چه تداومی تماما صف فروش
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