اعلام نحوه فعالیت بازار سرمایه + جزییات

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

در سناریوهای طراحی‌شده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آن‌ها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.

بر همین اساس و طبق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.