آمریکا سازمان ایرانی جدیدی را تحریم کرد

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، سازمان تازه تأسیس ایرانی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.
در ادامه دشمنی‌ها آمریکایی‌ها با ایران، دولت دونالد ترامپ از تحریم نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد، نهاد ایرانی که برای بررسی درخواست‌های عبور از تنگه هرمز ایجاد شده است، را تحریم کرده است.

این وزارتخانه مدعی شد که اقدام ایران برای تاسیس این نهاد در تنگه هرمز را «اخاذی دریایی» خواند و همچنین ادعا کرد که نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس با سپاه پاسداران مرتبط است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که شرکت‌ها یا کشتی‌هایی که با این نهاد همکاری می‌کنند ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت، گفت که ایالات متحده به تشدید «فشار مالی» خود بر ایران ادامه خواهد داد.

خلیج فارس آبراه خلیج فارس تنگه هرمز وزارت خزانه داری آمریکا تحریم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Sweden
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
7
0
پاسخ
هنوز هم دنبال اسم تحریم هستید….
به این میگویند وابستگی ذهنی به غربی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
3
پاسخ
وزارت خزانه داری آمریکا هم وزارت دزدی و غارت ملت های دیگر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
4
پاسخ
ایران هم باید سریع تمام شناورهای آبی آمریکا و رژیم صهیونی تحریم کند و در صورت ورود و یا خروج آنها از تنگه هرمز و با داخل مرز آبی ایران در خلیج همیشه فارس به هر شکل مورد آتش قرار دهدو یا توقیف کند .
