آمریکا سازمان ایرانی جدیدی را تحریم کرد
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، سازمان تازه تأسیس ایرانی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» به فهرست تحریمها اضافه شده است.
در ادامه دشمنیها آمریکاییها با ایران، دولت دونالد ترامپ از تحریم نهاد مدیریت آبراه خلیجفارس خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد، نهاد ایرانی که برای بررسی درخواستهای عبور از تنگه هرمز ایجاد شده است، را تحریم کرده است.
این وزارتخانه مدعی شد که اقدام ایران برای تاسیس این نهاد در تنگه هرمز را «اخاذی دریایی» خواند و همچنین ادعا کرد که نهاد مدیریت آبراه خلیجفارس با سپاه پاسداران مرتبط است.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد که شرکتها یا کشتیهایی که با این نهاد همکاری میکنند ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند.
وزیر خزانهداری آمریکا اسکات بسنت، گفت که ایالات متحده به تشدید «فشار مالی» خود بر ایران ادامه خواهد داد.
هنوز هم دنبال اسم تحریم هستید….
به این میگویند وابستگی ذهنی به غربی ها
