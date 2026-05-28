دانشمندان در یک مطالعه تازه کشف کرده‌اند که افزودن تنها یک موز به اسموتی، جذب فلاوانول‌های مفید موجود در میوه‌های بری را تا ۸۴ درصد کاهش می‌دهد؛ ترکیباتی که برای سلامت قلب و مغز اهمیت زیادی دارند.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ آن موزی که هر روز داخل اسموتی‌تان می‌اندازید، شاید بی‌سر و صدا بخشی از فواید میوه‌های بری را از بین ببرد.

اسموتی‌ها یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای مصرف بیشتر میوه هستند؛ چند تکه موز، مقداری بلوبری یا توت‌فرنگی، کمی شیر یا ماست و همه چیز آماده است. اما پژوهش تازه‌ای از دانشگاه کالیفرنیا دیویس نشان می‌دهد این ترکیب محبوب ممکن است یک مشکل پنهان داشته باشد.

ماجرا این نیست که موز میوه ناسالمی است؛ مسئله به واکنش میان مواد غذایی بعد از مخلوط شدن مربوط می‌شود.

محققان در مطالعه‌ای که در نشریه علمی Food & Function منتشر شده، دریافتند میوه‌هایی که مقدار زیادی از آنزیم «پلی‌فنول اکسیداز» (PPO) دارند، می‌توانند جذب فلاوانول‌ها را در بدن به‌شدت کاهش دهند. فلاوانول‌ها ترکیبات گیاهی مفیدی هستند که با سلامت قلب، بهبود جریان خون و عملکرد مغز ارتباط دارند.

این ترکیبات در مواد غذایی‌ای مثل بلوبری، شاه‌توت، انگور، سیب، گلابی و حتی کاکائو یافت می‌شوند.

آنزیمی که میوه‌ها را قهوه‌ای می‌کند

اگر تا به حال سیب یا موز را پوست گرفته باشید، احتمالاً دیده‌اید که بعد از مدتی رنگشان قهوه‌ای می‌شود. عامل این تغییر رنگ همان آنزیم PPO است.

پژوهشگران می‌خواستند بدانند آیا همین فرآیند می‌تواند روی مواد مغذی موجود در اسموتی‌ها هم اثر بگذارد یا نه.

برای آزمایش، آنها اسموتی‌هایی با میزان متفاوتی از این آنزیم تهیه کردند:

موز: دارای فعالیت بالای PPO

میوه‌های بری: دارای فعالیت پایین PPO

سپس شرکت‌کنندگان اسموتی موز، اسموتی بری و یک کپسول حاوی فلاوانول مصرف کردند و دانشمندان میزان جذب فلاوانول را در خون و ادرار آنها اندازه‌گیری کردند.

نتیجه‌ای که دانشمندان را غافلگیر کرد

نتیجه بسیار عجیب بود.

افرادی که اسموتی موز خورده بودند، نسبت به گروه کنترل، ۸۴ درصد فلاوانول کمتری جذب کرده بودند. اما اسموتی بری تقریباً همان میزان جذب گروه کنترل را حفظ کرده بود.

«خاویر اوتاویانی»، نویسنده اصلی پژوهش، می‌گوید: «واقعاً شگفت‌زده شدیم که اضافه کردن تنها یک موز، تا این اندازه سطح فلاوانول‌های اسموتی و میزان جذب آنها در بدن را کاهش داد.»

به گفته او، این تحقیق نشان می‌دهد حتی ترکیب ساده مواد غذایی هم می‌تواند روی ارزش واقعی تغذیه‌ای آنها اثر بگذارد.

آیا باید موز را کنار بگذاریم؟

نه.

موز همچنان میوه‌ای سالم و سرشار از پتاسیم، فیبر و مواد مغذی است. اما اگر هدف شما دریافت حداکثری فلاوانول‌ها از بلوبری، انگور، کاکائو یا سایر میوه‌های غنی از آنتی‌اکسیدان باشد، موز شاید بهترین همراه برای آنها نباشد.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند برای حفظ بیشتر فلاوانول‌ها، میوه‌های بری را با مواد غذایی کم‌PPO ترکیب کنید؛ مثل:

آناناس

پرتقال

انبه

ماست

این تحقیق چه محدودیت‌هایی داشت؟

این مطالعه با وجود طراحی دقیق، کوچک بود و تعداد شرکت‌کنندگان محدود بود؛ بنابراین دانشمندان تأکید می‌کنند که نباید از نتایج آن برداشت افراطی کرد.

اسموتی موز همچنان می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد، اما این پژوهش یادآوری می‌کند که ارزش تغذیه‌ای غذا‌ها فقط به مواد تشکیل‌دهنده آنها وابسته نیست؛ بلکه نحوه ترکیب شدنشان هم اهمیت دارد.

اگر اسموتی می‌نوشید تا بیشترین آنتی‌اکسیدان و فلاوانول را دریافت کنید، شاید بهتر باشد موز را جداگانه بخورید و برای اسموتی سراغ ترکیب‌هایی مثل بلوبری، توت‌ها، کاکائو و میوه‌های کم‌PPO بروید.

گاهی یک تغییر کوچک در ترکیب مواد غذایی، می‌تواند تفاوت بزرگی در میزان سودی که بدن از آنها می‌برد ایجاد کند.