نيوزویک:ذخایر اضطراری نفت آمریکا درحال نابودی است

ذخایر نفت آمریکا با افزایش صادرات و برداشت کشور از ذخایر اضطراری به منظور جبران تأثیر جنگ با ایران بر بازار‌های جهانی انرژی، به سرعت در حال کاهش است.

ذخایر نفت آمریکا با افزایش صادرات و برداشت کشور از ذخایر اضطراری به منظور جبران تأثیر جنگ با ایران بر بازارهای جهانی انرژی، به سرعت در حال کاهش است.

به گزارش تابناک به نقل از نیوزویک، بر اساس آمار اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۱۵ می، ۱۷.۸ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش بی‌سابقه پس از چندین هفته افت شدید رخ می‌دهد که کل ذخایر نفت آمریکا را به کمترین میزان در تقریباً یک سال گذشته رسانده است.