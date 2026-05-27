صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۱۵ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

عدم صدور روادید آمریکا برای ایرانی‌ها با چند ابهام/ تاج، عراقچی و حالا تیم ملی!

تیم ملی فوتبال ایران در حالی به دنبال حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکاست که هنوز داستان دریافت ویزا با ابهام مواجه است.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۰۵
| |
6295 بازدید
|
۱۹

عدم صدور روادید آمریکا برای ایرانی‌ها با چند ابهام/ تاج، عراقچی و حالا تیم ملی!

موضوع مرتبط با سفر عراقچی به آمریکا و تیم ملی گرچه تفاوت‌های زیادی دارد، اما مشکل عدم صدور رواید برای سفر وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت آمریکا باوجود آتش‌بس و مذاکرات میان دو کشور تعدیل نشده و بیم آن وجود دارد که این سیاست‌ها به فوتبال نیز بکشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز با ابهاماتی همراه است؛ گرچه شاگردان امیر قلعه‌نویی موفق شدند یکی از سریع‌ترین صعودها را به جام جهانی داشته باشند، اما مشکلات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا هنوز ابهاماتی را در خصوص صدور ویزا برای تعدادی از بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی به دنبال داشته است.

اکنون فقط ۱۵ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باقی مانده است و این نگرانی برای قلعه‌نویی وجود دارد که شاید آمریکا به تعدادی از بازیکنان مدنظرش ویزا ندهد و او مجبور باشد که نفرات دیگری را جایگزین کند. چند روز پیش خبری هم منتشر شد که آمریکا درخواست ویزای مهدی طارمی، شجاع خلیل‌زاده و احسان حاج‌صفی را رد کرده و گرچه فدراسیون فوتبال این موضوع را تکذیب کرد، اما در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان گفت که سرمربی تیم ملی بخش بزرگی از توان تیمش را از دست خواهد داد.

این اتفاق در حالی رقم خورده که در یک سال اخیر هم بارها شاهد کارشکنی در خصوص صدور ویزای آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ بوده‌ایم. حضور مسعود پزشکیان و تیم همراه او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود، با اتفاقات عجیبی همراه بود. صادر نشدن ویزا برای تمامی نفرات درخواستی و البته محدود شدن تیم ایرانی به محدوده هتل محل اقامت تا مقر سازمان ملل از جمله این اتفاقات بود.

در ادامه شیوه برخورد آمریکایی‌ها با هیئت‌های ایرانی که برای مراسم‌ها یا مجامع بین‌المللی مجبور به حضور در آمریکا بودند، فدراسیون فوتبال برای تیمی ۹ نفره درخواست ویزا داد تا در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی که ۱۴ آذرماه در واشنگتن برگزار می‌شد، شرکت کنند. از لیست مورد اشاره فقط سه نفر موفق به دریافت ویزا شدند که شامل امیر قعله‌نویی، سرمربی، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و همچنین امید جمالی، مسئول امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال می‌شد. سایر نفرات از جمله مهدی تاج رئیس و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال موفق به دریافت ویزا نشدند.

پس از ماجراهای اخیر، از ۹ اسفندماه ۱۴۰۳ هم اتحاد آمریکایی-اسرائیلی جنگی را علیه ایران آغاز کرد؛ پیرامون این جنگ، موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ هم تحت تأثیر قرار گرفت که از قضا مهدی تاج و احمد دنیامالی هم واکنش‌هایی نشان دادند که صحبت از انصراف ایران بود؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در واکنشی در شبکه اجتماعی شخصی‌اش به نوعی امنیت تیم ملی را زیر سؤال برد و برخی مقامات کاخ سفید هم به عدم صادر شدن ویزا برای برخی از اعضای تیم ملی ایران اشاره کردند. تمامی این موارد چالشی را برای سرمربی تیم ملی ایران ایجاد کرده که برای انتخاب نفرات نهایی‌اش هم دچار تردید باشد و هنوز مشخص نیست او می‌تواند تمامی نفرات انتخابی‌اش را در جام جهانی داشته باشد یا نه.

عدم صدور روادید آمریکا برای ایرانی‌ها با چند ابهام/ تاج، عراقچی و حالا تیم ملی!

این اتفاقات در حالی رقم خورده که براساس پیش‌بینی‌ها محتمل بود که بار دیگر درخواست ویزای نفراتی چون مهدی تاج، هدایت ممبینی و سایر همراهان تیم ملی از سوی دولت آمریکا رد شود. با این حال فدراسیون فوتبال در اقدامی قابل تأمل کمپ تیم ملی را از آمریکا به مکزیک منتقل کرد که بازیکنان برای هر مسابقه باید از کشور مکزیک به آمریکا بروند. نکته جالب توجه اینجاست که مهدی تاج گفته «با این کار مشکل ویزا نخواهیم داشت» آن هم در شرایطی که ایران در گروه G باید دیدارهایش مقابل بلژیک، مصر و نیوزلند را در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل برگزار کند و موضوع ویزا برای ورود به آمریکا بار دیگر مطرح است. از همین‌رو پیش‌بینی می‌شود که تغییر محل کمپ تیم ملی بیشتر از این جهت بوده که رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال و سایر همراهان بتوانند بدون مشکل این سفر را با تیم ملی انجام دهند!

نکته جالب توجه اینکه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه و در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤال تابناک در ارتباط با اینکه آیا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست شورای امنیت به نیویورک سفر خواهد کرد، گفت: «سفر عباس عراقچی به نیویورک منتفی شد. عراقچی برای شرکت در نشست شورای امنیت به نیویورک سفر نمی‌کند و اینکه ما با یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم مواجه شدیم.»

عدم صدور روادید آمریکا برای ایرانی‌ها با چند ابهام/ تاج، عراقچی و حالا تیم ملی!

موضوع مرتبط با سفر عراقچی به آمریکا و تیم ملی گرچه تفاوت‌های زیادی دارد، اما مشکل عدم صدور رواید برای سفر وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت آمریکا باوجود آتش‌بس و مذاکرات میان دو کشور تعدیل نشده و بیم آن وجود دارد که این سیاست‌ها به فوتبال نیز بکشد و عدم صدور روادید شامل برخی بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی هم بشود. موضوعی که حالا با انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک حساسیت برانگیز هم شده و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته است که به دلیل ورود و خاروج تیم ملی برای هر مسابقه آمریکا برای ملی‌پوشان ویزای مولتی صادر خواهد کرد. با این حال هنوز شایعات و ابهامات زیادی در خصوص صدور روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران مطرح است.

البته ناگفته نماند که یکی از شروط دهگانه مهدی تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی که به فیفا اعلام شده، صدور ویزا برای تمامی نفرات تیم ملی است و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، این احتمال وجود دارد که تیم ملی فوتبال ایران در حضور در جام جهانی انصراف دهد. البته هنوز در این زمینه شاهد موضع رسمی از سوی فدراسیون فوتبال نبودیم، اما مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی اعلام کرده که؛ «به هر دلیلی اگر ویزای کسی صادر نشود یا دیر صادر شود، پلنی داریم که به موقع اعلام می‌کنیم.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک مهدی تاج امیر قلعه‌نویی عباس عراقچی مسعود پزشکیان آمریکا دونالد ترامپ جام جهانی تابناک ورزشی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
والیبال زنان ایران در فینال آسیای مرکزی
مریم احمدی نایب‌قهرمان دوومیدانی آسیا
نامه اضطراری زلنسکی به ترامپ
ورود رسمی پزشکیان به پرونده باشگاه پرسپولیس
اقدام همزمان ایران برای ویزای آمریکا و کانادا/ لبخند ملی‌پوشان پشت درهای سفارت!
«انصراف» حریف اصلی ایران در مسیر جام جهانی؛ از اسپانیا تا آنگولا و مقدونیه!
ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟
تأثیر تغییر کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک؛ «هیچ!»
خروجی نامشخص از جلسه تاج با گرافستروم؛ فیفا برای ویزای بازیکنان تیم ملی ایران تضمین نداد!
ایران خطوط قرمزش را برای آمریکا تعیین کرد/ شروط تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی
واکنش جدید سردار آزمون؛ می‌خواهند خرابم کنند
تصمیم انتحاری تاج برای تیم ملی در جلسه با فیفا؛ یا همه یا هیچکس!
قلعه‌نویی و محبوس شدن نفس در سینه؛ رد ویزای طارمی، شجاع و حاج‌صفی از شایعه تا تکذیب!
دغدغه بزرگ قلعه‌نویی در آستانه جام جهانی؛ آمریکا لیست نهایی تیم ملی را تعیین می‌کند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
4
79
پاسخ
نباید اجازه بدن ریس فدراسیون هم بره چه لزونی داره بره مکزیک فقط هزینه تراشی کنه پول بلیط و هتل و غذا و حمل و نقل این اقایون چقدر میشه؟
پاسخ ها
آرمین
| Sweden |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
اصلا میرن مکزیک که تاج بره باهاشون. چی میگی واسه خودت رویا می بافی :))))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
هزار میلیارد هزینه همین چند باری جام جهانی میشه بعدش بقیه ورشهای مدال اور حتی پول اعزام ندارن و اعزامها لغو یا به قول خودشون کیفی میشه به اعزامهای نصفه میگن کیفی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
واقعا معلوم شد این افراد دغدغه ملی دارند یا دغدغه شخصی! امان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
4
70
پاسخ
من نمي دونم اين تاج چه اصراري داره كه بره كشور دشمن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
کشور دوست را از کجا بیاره اونوقت؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
37
پاسخ
برای هر بار ورود به امریکا از مکزیک کلی معطل میشن و باید مجددا ویزا بگیرند .
چه زمینی چه هوایی کلی اذیت و اتلاف وقت و اعصاب خورد کنی برای تیم فکر خیلی بدی بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
خیالت راحت اگه اذیت میشدن خودشون رو به زحمت نمینداختن.دارن یه ماه میرن آمریکا از پول بیت المال بخور و بخواب تو بهترین هتل ها و امکانات با بهترین هواپیما ها میرن مسافرت کی بدش میاد از همچین چیزی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
1
پاسخ
مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
1
پاسخ
از همین حالا برای ویزای جهانی زیر 23 کشتی اقدام کنید تا یکماه قبل رقابت اگر ویزا ندادن باید میزبانی ازشون گرفته بشه
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
5
پاسخ
تحقیری بدترازویزای ساعتی نیست
واقعا چه دستاوردی داره حضورایران در جام ۴۸ تیمی که حاضر میشند هر توهین وحقارتی رو بپذیرند تابرای قلعه نویی رزومه درست کنند ؟؟؟
بهترین کار انصراف از حضور درامریکاست تا یه گروه ناقص بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
4
پاسخ
بردن کمپ به مکزیک اونم فقط بخاطر یکنفر ،اونم مهدی تاج
عجیبه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
4
پاسخ
اعضای غیر فوتبالی تیم ملی چه اصراری دارن که حتما پاشون به آمریکا باز شه؟
عقده سفر تفریحی به آمریکا رو دلشون مونده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
6
پاسخ
بخاطر اینکه مردم ایران راضی نیستند پول بیت المال اینقدر بخاطر این فوتبال مسخره حیف و میل بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
7
پاسخ
تیمی ‌که همیشه می بازه چه لزومی داره که بره ، حیف بیت المال.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lkj
tabnak.ir/005lkj