موضوع مرتبط با سفر عراقچی به آمریکا و تیم ملی گرچه تفاوت‌های زیادی دارد، اما مشکل عدم صدور رواید برای سفر وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت آمریکا باوجود آتش‌بس و مذاکرات میان دو کشور تعدیل نشده و بیم آن وجود دارد که این سیاست‌ها به فوتبال نیز بکشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز با ابهاماتی همراه است؛ گرچه شاگردان امیر قلعه‌نویی موفق شدند یکی از سریع‌ترین صعودها را به جام جهانی داشته باشند، اما مشکلات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا هنوز ابهاماتی را در خصوص صدور ویزا برای تعدادی از بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی به دنبال داشته است.

اکنون فقط ۱۵ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باقی مانده است و این نگرانی برای قلعه‌نویی وجود دارد که شاید آمریکا به تعدادی از بازیکنان مدنظرش ویزا ندهد و او مجبور باشد که نفرات دیگری را جایگزین کند. چند روز پیش خبری هم منتشر شد که آمریکا درخواست ویزای مهدی طارمی، شجاع خلیل‌زاده و احسان حاج‌صفی را رد کرده و گرچه فدراسیون فوتبال این موضوع را تکذیب کرد، اما در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان گفت که سرمربی تیم ملی بخش بزرگی از توان تیمش را از دست خواهد داد.

این اتفاق در حالی رقم خورده که در یک سال اخیر هم بارها شاهد کارشکنی در خصوص صدور ویزای آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ بوده‌ایم. حضور مسعود پزشکیان و تیم همراه او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود، با اتفاقات عجیبی همراه بود. صادر نشدن ویزا برای تمامی نفرات درخواستی و البته محدود شدن تیم ایرانی به محدوده هتل محل اقامت تا مقر سازمان ملل از جمله این اتفاقات بود.

در ادامه شیوه برخورد آمریکایی‌ها با هیئت‌های ایرانی که برای مراسم‌ها یا مجامع بین‌المللی مجبور به حضور در آمریکا بودند، فدراسیون فوتبال برای تیمی ۹ نفره درخواست ویزا داد تا در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی که ۱۴ آذرماه در واشنگتن برگزار می‌شد، شرکت کنند. از لیست مورد اشاره فقط سه نفر موفق به دریافت ویزا شدند که شامل امیر قعله‌نویی، سرمربی، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و همچنین امید جمالی، مسئول امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال می‌شد. سایر نفرات از جمله مهدی تاج رئیس و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال موفق به دریافت ویزا نشدند.

پس از ماجراهای اخیر، از ۹ اسفندماه ۱۴۰۳ هم اتحاد آمریکایی-اسرائیلی جنگی را علیه ایران آغاز کرد؛ پیرامون این جنگ، موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ هم تحت تأثیر قرار گرفت که از قضا مهدی تاج و احمد دنیامالی هم واکنش‌هایی نشان دادند که صحبت از انصراف ایران بود؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در واکنشی در شبکه اجتماعی شخصی‌اش به نوعی امنیت تیم ملی را زیر سؤال برد و برخی مقامات کاخ سفید هم به عدم صادر شدن ویزا برای برخی از اعضای تیم ملی ایران اشاره کردند. تمامی این موارد چالشی را برای سرمربی تیم ملی ایران ایجاد کرده که برای انتخاب نفرات نهایی‌اش هم دچار تردید باشد و هنوز مشخص نیست او می‌تواند تمامی نفرات انتخابی‌اش را در جام جهانی داشته باشد یا نه.

این اتفاقات در حالی رقم خورده که براساس پیش‌بینی‌ها محتمل بود که بار دیگر درخواست ویزای نفراتی چون مهدی تاج، هدایت ممبینی و سایر همراهان تیم ملی از سوی دولت آمریکا رد شود. با این حال فدراسیون فوتبال در اقدامی قابل تأمل کمپ تیم ملی را از آمریکا به مکزیک منتقل کرد که بازیکنان برای هر مسابقه باید از کشور مکزیک به آمریکا بروند. نکته جالب توجه اینجاست که مهدی تاج گفته «با این کار مشکل ویزا نخواهیم داشت» آن هم در شرایطی که ایران در گروه G باید دیدارهایش مقابل بلژیک، مصر و نیوزلند را در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل برگزار کند و موضوع ویزا برای ورود به آمریکا بار دیگر مطرح است. از همین‌رو پیش‌بینی می‌شود که تغییر محل کمپ تیم ملی بیشتر از این جهت بوده که رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال و سایر همراهان بتوانند بدون مشکل این سفر را با تیم ملی انجام دهند!

نکته جالب توجه اینکه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه و در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤال تابناک در ارتباط با اینکه آیا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست شورای امنیت به نیویورک سفر خواهد کرد، گفت: «سفر عباس عراقچی به نیویورک منتفی شد. عراقچی برای شرکت در نشست شورای امنیت به نیویورک سفر نمی‌کند و اینکه ما با یک مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم مواجه شدیم.»

موضوع مرتبط با سفر عراقچی به آمریکا و تیم ملی گرچه تفاوت‌های زیادی دارد، اما مشکل عدم صدور رواید برای سفر وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت آمریکا باوجود آتش‌بس و مذاکرات میان دو کشور تعدیل نشده و بیم آن وجود دارد که این سیاست‌ها به فوتبال نیز بکشد و عدم صدور روادید شامل برخی بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی هم بشود. موضوعی که حالا با انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک حساسیت برانگیز هم شده و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته است که به دلیل ورود و خاروج تیم ملی برای هر مسابقه آمریکا برای ملی‌پوشان ویزای مولتی صادر خواهد کرد. با این حال هنوز شایعات و ابهامات زیادی در خصوص صدور روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران مطرح است.

البته ناگفته نماند که یکی از شروط دهگانه مهدی تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی که به فیفا اعلام شده، صدور ویزا برای تمامی نفرات تیم ملی است و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، این احتمال وجود دارد که تیم ملی فوتبال ایران در حضور در جام جهانی انصراف دهد. البته هنوز در این زمینه شاهد موضع رسمی از سوی فدراسیون فوتبال نبودیم، اما مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی اعلام کرده که؛ «به هر دلیلی اگر ویزای کسی صادر نشود یا دیر صادر شود، پلنی داریم که به موقع اعلام می‌کنیم.»