قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۱۴ آذرماه قرار است در واشنگتن دی‌سی برگزار شود که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته به دلیل صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از نفرات، این مراسم را تحریم کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سفر هیئت ایرانی به آمریکا برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ حالا به یک چالش تبدیل شده است. چالشی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای آن جلسه برگزار کرده و مصوبه صادر می‌کند که اگر ویزای تمامی نفرات درخواستی از سوی آمریکا صادر نشد، هیچکسی از ایران در مراسم قرعه‌کشی شرکت نکند؛ جا خالی دادن و دور شدن از صحنه به دلیل محاسبات اشتباهی که از جانب فدراسیون فوتبال صورت گرفت و حالا تاوان آن را تیم ملی فوتبال ایران خواهد داد.

حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، ضمن اینکه یک حضور رسمی و به نوعی معرفی تیم‌های راه‌یافته به این تورنمنت مهم است که عمدتاً با حضور سرمربیان تیم‌های شرکت کننده برگزار می‌شود، فرصتی برای تبادل و تعامل تیم‌ها برای آماده‌سازی بهتر و هماهنگی برای بازی‌های دوستانه است.

حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، ضمن اینکه یک حضور رسمی و به نوعی معرفی تیم‌های راه‌یافته به این تورنمنت مهم است که عمدتاً با حضور سرمربیان تیم‌های شرکت کننده برگزار می‌شود، فرصتی برای تبادل و تعامل تیم‌ها برای آماده‌سازی بهتر و هماهنگی برای بازی‌های دوستانه است. هرچند در فدراسیون‌های سازمان یافته و با برنامه هم کمتر شاهد این هستیم که هماهنگی برای بازی‌های دوستانه به زمان قرعه‌کشی برسد، آن هم برای تیم‌هایی که از مدت‌ها قبل صعودشان به جام جهانی قطعی شده بود. حتی برای جلوگیری از اینکه بازی دوستانه با تیم‌های هم گروهی از قبل هماهنگ نشود، فدراسیون‌ها سراغ تیم‌هایی می‌روند که در یک سید هستند تا به لحاظ قرعه‌کشی هم مشکلی پدید نیاید. در این زمینه به طور مثال آرژانتین و اسپانیا در سید یک از حالا و پیش از قرعه‌کشی هماهنگ کرده‌اند تا در فیفادی بعدی دیداری دوستانه را در قطر برگزار کنند و احتمالاً پس از آن هم یکی از آنها با قطر و دیگری با عربستان بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

در این بین برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال برای ۹ نفر درخواست ویزای آمریکا داده بود تا با هیئتی بلند بالا به آمریکا سفر کند. در قدم اول ویزای تعداد زیادی از درخواست کنندگان صادر نشد و در ادامه اعلام شد تنها ویزای دو نفر یعنی سرمربی و مدیر تیم صادر شده است تا اجازه حضور در قرعه‌کشی جام جهانی را داشته باشند. با این حال باوجود صدور ویزا برای امیر قلعه‌نویی و مدیر تیم، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب کرده است که اگر ویزای تمامی نفرات صادر نشود، هیچکدام از اعضای تیم ایران به قرعه‌کشی نمی‌روند. طبیعتاً اگر نگاه فنی داشته باشیم، تصمیم مبارکی گرفته شده که افراد اضافه راهی ینگه دنیا نشود، اما از نظر اعتبار حضور ایران در مراسم قرعه‌کشی و میان تیم‌های شرکت کننده و در پایان مراسم جای خالی سرمربی تیم ایران (فارغ از اینکه چه شخصی است) در عکس یادگاری سرمربیان تیم‌های حاضر این تصمیم جای ایراد دارد.

نکته‌ای که اینجا نهفته شده، این پرسش است که در سه دوره اخیر که تیم ملی راهی جام‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر شده، چه نفراتی به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی رفته‌اند؟ نکته حائز اهمیت اینکه در تمامی ادوار اخیر، فیفا فقط هزینه رفت و آمد و اقامت سه میهمان از هر کشور را پرداخت می‌کند و هر نفری که اضافه باشد، هزینه‌هایش با خود فدراسیون‌ها خواهد بود. مگر اینکه سایر نفرات هم حضورشان الزام‌آور باشد، از جمله برای مواردی همچون شرکت در ورک‌شاپ‌هایی که مربوط به بررسی قوانین و مقررات است که برای این دوره، طبق برنام ورک‌شاپ تیم‌ها در ماه مارچ برگزار می‌شود.

حالا پرسش اینجاست، فارغ از حساسیت‌هایی که سفر به ایالات متحده آمریکا داشته، فدراسیون فوتبال چرا ۹ نفر را بدون اینکه حضورشان الزام‌آور باشد برای دریافت ویزا معرفی کرده تا با حواشی صادر نشدن ویزا، هم به اعتبار تیم ملی لطمه وارد شود و هم بحثی به میان بیاید که هیئت رئیسه تصمیم به تحریم مراسم بگیرد؟

برای قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل که علی کفاشیان ریاست فدراسیون فوتبال را به عهده داشت، تنها کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی و مهدی محمدنبی به عنوان مدیر تیم به برزیل سفر کردند. برای قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ و باتوجه به اینکه همزمان مرحله اول ورک‌شاپ تیم‌های حاضر برگزار می‌شد، تعداد نفرات شرکت کننده بیشتر شد، اما بازهم نفراتی اضافه و بدون سمت رسمی راهی مسکو شدند. مهدی تاج، کارلوس کی‌روش، مهدی خراطی، محمدحسین حمیسی، امید جمالی، آرین قاسمی، بامداد میرزایی و فیلپه سانتوس از جمله نفراتی بودند که آذرماه ۱۳۹۶ راهی مسکو شدند که هیچکس متوجه نشد علت حضور مترجم کی‌روش، ایجنتی به نام میرزایی و مشاور رسانه‌ای پرتغالی کنار هیئت ایرانی چه بوده است. برای قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم که فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، علاوه بر دراگان اسکوچیچ و حمید استیلی به عنوان سرمربی و مدیر تیم و مسئول بین‌الملل که برای حضور در ورک شاپ اولیه به قطر سفر کردند، میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال و حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال راهی قطر شدند. در قطر نفراتی همچون مشاور رسانه‌ای، مترجم، و ایجنت نزدیک به سرمربی تیم ملی در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی شرکت نکردند.

حالا پرسش اینجاست، فارغ از حساسیت‌هایی که سفر به ایالات متحده آمریکا داشته، فدراسیون فوتبال چرا ۹ نفر را بدون اینکه حضورشان الزام‌آور باشد برای دریافت ویزا معرفی کرده تا با حواشی صادر نشدن ویزا، هم به اعتبار تیم ملی لطمه وارد شود و هم بحثی به میان بیاید که هیئت رئیسه تصمیم به تحریم مراسم بگیرد؟ اگر حضور امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی و از میان مهدی محمدنبی یا مهدی خراطی یکی به عنوان مدیر تیم در مراسم الزام‌آور بوده، چرا مهدی تاج، هدایت ممبینی، سعید الهویی، امید جمالی و حراست و مشاور رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی برای دریافت ویزای آمریکا صف بستند؟ حالا که برای دو نفر به عنوان سرمربی و مدیر تیم که حضورشان حائز اهمیت بوده، ویزا صادر شده چرا این نفرات نباید به عنوان نماینده ایران در قرعه‌کشی حضور داشته باشند؟ آیا مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به این دلیل که ویزای خودش صادر نشده، نباید اجازه دهد سایر نفرات هم در مراسم قرعه‌کشی شرکت کنند؟ در حالی که حضور تاج در این مراسم الزام‌آور نبوده و او از ابتدا با وجود حساسیت‌هایی که بود، می‌توانست درخواستی هم برای ویزا ندهد و همچون علی کفاشیان در سال ۲۰۱۴ دلیلی برای حضور در قرعه‌کشی نداشته باشد.

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۱۴ آذرماه قرار است در واشنگتن دی‌سی برگزار شود که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته به دلیل صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از نفرات، این مراسم را تحریم کند. آیا عواقب این تحریم به سود تیم ملی خواهد بود و به طور مثال باعث می‌شود ایالات متحده آمریکا از تصمیم خود که به مسائل سیاسی گره خورده است، عقب‌نشینی کند؟ طبیعتاً بعید به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها از این اتفاق ناراحت شوند و چه بسا از عدم حضور نمایندگان ایران خوشحال هم خواهند شد. اما پرسش مهم‌تر اینجاست، در مجمع عمومی سازمان ملل که رؤسای جمهور یا نفرات مهم سیاسی کشورها راهی نیویورک می‌شوند تا از فرصت سخنرانی خود استفاده کنند، وقتی ویزای برخی همراهان مسعود پزشکیان صادر نشد، با وجود اینکه حضورشان الزامی هم نداشت، آیا هیئت دولت سفر رئیس جمهور به آمریکا را تحریم کرد و اجازه حضور پزشکیان در نیویورک را نداد؟