درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!

از فدراسیون فوتبال ایران ۹ نفر برای دریافت ویزای ایالات متحده آمریکا و حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ درخواست داده‌اند.
| |
آیا سفارتخانه‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا به هیأت ایرانی فدراسیون فوتبال که ۹ نفره است، ویزا صادر خواهد کرد یا با رویکردی شبیه به حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل محدودیت‌های سفت و سختی ایجاد خواهد شد؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا ۱۴ آذرماه در واشنگتن برگزار می‌شود؛ جایی که بسیاری منتظرند ببینند چه تیم‌هایی جون و جولای ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) در بزرگ‌ترین آوردگاه جهانی فوتبال با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در این بین رویکرد فدراسیون فوتبال ایران هم در قبال این مراسم جالب توجه است؛ آنطور که به خبرنگار تابناک خبر رسیده، ۹ نفر از میان مدیران ارشد فدراسیون فوتبال و اعضای کادرفنی و مدیریتی تیم ملی برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی اقدامات اولیه را انجام داده‌اند و در انتظار اخذ ویزای آمریکا هستند.

قرعه‌کشی جام جهانی، به‌ویژه در خاک آمریکا، از جنبه‌های رسانه‌ای، سیاسی و حتی شخصی برای مدیران فدراسیون جذابیت مضاعفی دارد، اما این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده به مرحله حساسی رسیده؛ از محدودیت در صدور ویزا برای هیأت همراه با مسعود پزشکیان که قصد حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را داشت تا فعال‌سازی مکانیزم ماشه و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی. حالا در چنین فضایی، سفر هیأت ۹ نفره فدراسیون فوتبال به واشنگتن، تنها یک اقدام ورزشی ساده نخواهد بود.

فدراسیون فوتبال در شرایطی با تیمی کامل و ۹ نفره قصد حضور در قرعه‌کشی جام جهانی را دارد که حدود دو ماه پیش، قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال زنان ۲۰۲۶ در سیدنی برگزار شد و رویکرد متفاوتی از خود نشان داد. تیم ملی فوتبال زنان ایران -که یکی از ۱۲ تیم حاضر در مسابقات است- بدون هیچ نماینده‌ای و صرفاً به صورت آنلاین در مراسم قرعه‌کشی شرکت کرد. ایران، بنگلادش و کره شمالی تنها تیم‌هایی بودند که در آن مراسم حضور نداشتند، اما فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد بسیاری از تیم‌ها به صورت آنلاین در قرعه‌کشی جام ملت‌های زنان شرکت می‌کنند. حالا اما رویکرد فدراسیون فوتبال در خصوص حضور در آمریکا کمی متفاوت است و ترجیح داده شده در میان تنش سیاسی میان ایران و آمریکا، تیمی کامل برای قرعه‌کشی جام جهانی به واشنگتن اعزام شود.

البته در این میان، موضوع دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا سفارتخانه‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا به هیأت ایرانی فدراسیون فوتبال که ۹ نفره است، ویزا صادر خواهد کرد یا با رویکردی شبیه به حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل محدودیت‌های سفت و سختی ایجاد خواهد شد که می‌تواند مانع از حضور نمایندگان فوتبال ایران در قرعه‌کشی روز ۱۴ آذرماه شود. این در حالی است که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از فینال تورنمنت کافا با حضور در رختکن تیم ملی و در واکنش به برخی نگرانی‌ها از عدم صدور ویزا برای حضور تیم ملی در جام جهانی، اطمینان خاطر داد که مشکلی در این زمینه رقم نمی‌خورد.

چند روز پیش هم برای تیم ملی چوگان ایران که قصد حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ چوگان در ویرجینیای آمریکا را داشت، روادید سفر صادر نشد. اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان در این‌باره گفته بود: «متأسفانه به دلیل عدم صدور کامل روادید برای ملی‌پوشان، امکان اعزام تیم به رقابت‌های جام جهانی در آمریکا وجود ندارد.»

فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال امیر قلعه‌نویی مهدی تاج مهدی محمدنبی هدایت ممبینی مهدی خراطی سعید الهویی سیامک قلیچ خانی جام جهانی ۲۰۲۶ قرعه کشی جام جهانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
10
پاسخ
خخخ
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
20
پاسخ
چه خبره 9 نفر / دو نفر بسته دیگه / ما مالیات بدیم اینا برن سفر !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
تاج و دوستان
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
3
پاسخ
چرا انتظار دارید به شما ویزا بدهند وقتی شما مرگ بر آمریکا در کشور شعار می دهید!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
8
پاسخ
خرید هم میرن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
بطبع
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
12
پاسخ
9 نفر هم زیاده. از تلویزیون پخش میشه دیگه . نیازی به حضور نیست. اگه بحث مقاومته اونا هم مقاومت کنن و نرن آمریکا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
1
0
پاسخ
یک نفر کافیه. به تیم چوگان ویزا ندادن. چرا همچین کشور لاشخوری که فقط دنبال سیاسی کاری هست اصلا باید میزبانی بگیره؟ تویی که دنبال ورزش نیستی المپیک امریکا و نوکران امریکا برگزار کن. کوبا انقد از مسابقات مختلف بهش ویزا نداده ورزشش تضعیف شده. ورزش رو سیاسی کردن با این کشور جعلیشون که روی خون صد میلیون سرخ پوست بناشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
شکم ژنرال فقط
