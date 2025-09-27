آیا سفارتخانههای منطقهای ایالات متحده آمریکا به هیأت ایرانی فدراسیون فوتبال که ۹ نفره است، ویزا صادر خواهد کرد یا با رویکردی شبیه به حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل محدودیتهای سفت و سختی ایجاد خواهد شد؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مراسم قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا ۱۴ آذرماه در واشنگتن برگزار میشود؛ جایی که بسیاری منتظرند ببینند چه تیمهایی جون و جولای ۲۰۲۶ (خرداد و تیر ۱۴۰۵) در بزرگترین آوردگاه جهانی فوتبال با یکدیگر رقابت میکنند.
در این بین رویکرد فدراسیون فوتبال ایران هم در قبال این مراسم جالب توجه است؛ آنطور که به خبرنگار تابناک خبر رسیده، ۹ نفر از میان مدیران ارشد فدراسیون فوتبال و اعضای کادرفنی و مدیریتی تیم ملی برای حضور در قرعهکشی جام جهانی اقدامات اولیه را انجام دادهاند و در انتظار اخذ ویزای آمریکا هستند.
قرعهکشی جام جهانی، بهویژه در خاک آمریکا، از جنبههای رسانهای، سیاسی و حتی شخصی برای مدیران فدراسیون جذابیت مضاعفی دارد، اما این اتفاق در شرایطی رقم میخورد که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده به مرحله حساسی رسیده؛ از محدودیت در صدور ویزا برای هیأت همراه با مسعود پزشکیان که قصد حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را داشت تا فعالسازی مکانیزم ماشه و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی. حالا در چنین فضایی، سفر هیأت ۹ نفره فدراسیون فوتبال به واشنگتن، تنها یک اقدام ورزشی ساده نخواهد بود.
فدراسیون فوتبال در شرایطی با تیمی کامل و ۹ نفره قصد حضور در قرعهکشی جام جهانی را دارد که حدود دو ماه پیش، قرعهکشی جام ملتهای فوتبال زنان ۲۰۲۶ در سیدنی برگزار شد و رویکرد متفاوتی از خود نشان داد. تیم ملی فوتبال زنان ایران -که یکی از ۱۲ تیم حاضر در مسابقات است- بدون هیچ نمایندهای و صرفاً به صورت آنلاین در مراسم قرعهکشی شرکت کرد. ایران، بنگلادش و کره شمالی تنها تیمهایی بودند که در آن مراسم حضور نداشتند، اما فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد بسیاری از تیمها به صورت آنلاین در قرعهکشی جام ملتهای زنان شرکت میکنند. حالا اما رویکرد فدراسیون فوتبال در خصوص حضور در آمریکا کمی متفاوت است و ترجیح داده شده در میان تنش سیاسی میان ایران و آمریکا، تیمی کامل برای قرعهکشی جام جهانی به واشنگتن اعزام شود.
البته در این میان، موضوع دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا سفارتخانههای منطقهای ایالات متحده آمریکا به هیأت ایرانی فدراسیون فوتبال که ۹ نفره است، ویزا صادر خواهد کرد یا با رویکردی شبیه به حضور مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل محدودیتهای سفت و سختی ایجاد خواهد شد که میتواند مانع از حضور نمایندگان فوتبال ایران در قرعهکشی روز ۱۴ آذرماه شود. این در حالی است که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از فینال تورنمنت کافا با حضور در رختکن تیم ملی و در واکنش به برخی نگرانیها از عدم صدور ویزا برای حضور تیم ملی در جام جهانی، اطمینان خاطر داد که مشکلی در این زمینه رقم نمیخورد.
چند روز پیش هم برای تیم ملی چوگان ایران که قصد حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ چوگان در ویرجینیای آمریکا را داشت، روادید سفر صادر نشد. اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان در اینباره گفته بود: «متأسفانه به دلیل عدم صدور کامل روادید برای ملیپوشان، امکان اعزام تیم به رقابتهای جام جهانی در آمریکا وجود ندارد.»
