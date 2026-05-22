اذعان روبیو به اختلاف آمریکا و متحدان درباره ایران

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور از برخی کشورهای عضو ناتو به‌دلیل خودداری از در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی برای عملیات مرتبط با جنگ ایران «بسیار ناراضی» است؛ اظهاراتی که بار دیگر اختلافات واشنگتن با متحدان اروپایی را برجسته کرده است.
«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا پیش از سفر به سوئد برای شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در جمع خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کشورش از عملکرد برخی اعضای این ائتلاف نظامی رضایت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی با اشاره مستقیم به اسپانیا، اظهار داشت: «کشورهایی مانند اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایشان در جنگ علیه ایران را به ما نمی‌دهند؛ خب پس چرا در ناتو هستند؟ این سؤال کاملاً منطقی است.»

روبیو در عین حال افزود: برخی دیگر از اعضای ناتو همکاری گسترده‌ای با واشنگتن داشته‌اند، اما این موضوع نیازمند بررسی و گفت‌وگوی بیشتر میان اعضای ائتلاف است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو برای نخستین بار پس از اظهارات اخیر ترامپ درباره کارآمدی این پیمان نظامی گرد هم بیایند.

تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. وزارت جنگ آمریکا هفته گذشته از تصمیم برای خروج ۵ هزار نظامی آمریکایی از آلمان خبر داد و هم‌زمان ترامپ نیز از عملکرد برخی شرکای اروپایی به‌شدت انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر کشورهای عضو ناتو را به مشارکت ناکافی در حمایت از تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران متهم کرده و حتی احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف را مطرح کرده بود.

او همچنین درباره الزام آمریکا به اجرای تعهدات دفاع جمعی ناتو ابراز تردید کرده است. اظهارات جدید روبیو در شرایطی مطرح شده است که اختلاف دیدگاه میان واشنگتن و برخی اعضای اروپایی ناتو درباره تحولات منطقه‌ای و نحوه مواجهه با بحران ایران بیش از گذشته آشکار شده است.
 

روبیو متحدان ایران آمریکا حمله به ایران متحدان آمریکا تجاوز آمریکا به ایران
